ＮＨＫ Ｅテレ「おかあさんといっしょ」（月〜土・午前７時４５分）で「第１２代体操のお兄さん」を務めた福尾誠がドラマ出演を報告した。

９日にＸ（旧ツイッター）が更新され、「お知らせ」「１０／１０（金） よる１０時放送スタート ＴＢＳ系金曜ドラマ『フェイクマミー』第一話にゲスト出演させていただいております」と新連続ドラマの初回に登場することを告知。

同ドラマの公式ＳＮＳでも「ドラマ初出演！？ いろは（＃池村碧彩）が行くサッカー教室の先生役」とサッカーウェアを着た福尾の姿を公開し、「誠お兄さんがドラマに登場します！！お見逃しなく」とつづった。

「体操のお兄さん」らしいさわやかな雰囲気を出しつつ、俳優としての姿にネットは「え、まことお兄さん？！？！」「わー！ついに！」「ヤバイ！ヤバイ！遂（つい）にドラマですか！」「お芝居勉強して役者さんになっても」「きゃー！！！！！絶対観ます！」と沸いていた。

「まことお兄さん」として親しまれた福尾は２３年４月の番組卒業後に公式ＳＮＳを開設。カメラ目線でおしゃれな服のモデル風ショットなどが「めっちゃイケメン」「だれ？」「新しいアイドルの人？」などと話題に。昨年５月に出演したＴＢＳ系「最強スポーツ男子頂上決戦」でも「二次元では？」と注目を集めた。