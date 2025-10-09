９日放送のフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・午後２時４８分）では、自民党の高市早苗新総裁が２６年続いている公明党との連立協議に苦戦。公明党内でも連立離脱も検討すべきだとの声も浮上していることを報じた。

コメンテーターで出演の元ＮＨＫでジャーナリストの岩田明子氏は「現時点では解消だったり、あるいは閣外協力であったりの可能性はあるとは思います」と、まず発言。その上で「ただ、地方の意見を聞いて今日、また幹部会をやりますので、明日、党首会談ということで、なんとか折り合いをつける可能性もありますけど、これまで国土交通大臣というポストもありましたので、これを完全に手放してしまうのかということも公明党としては考えどころではあります」と続けた。

さらに「これまで自民党と公明党って何度も亀裂が入ってきては修正をしての繰り返しではあったんです。岸田政権の時も公明党は信頼は地に落ちたと言うことで選挙の時も選挙の時の相互推薦をやめたりとかね。何度も繰り返してきたけれども、その都度、修復を繰り返してきましたので、明日の党首会談に向けて、どういう話になるのか。どこだったら落としどころになるのかという話し合いになる」と予測していた。