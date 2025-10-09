【あす10日（金）全国天気】

○ポイント

・全国的におだやか

・東日本や東北は雲が多め

・台風23号で大東島地方は大荒れか

・八重山に熱中症警戒アラート

あす10日（金）は、台風22号がさらに日本の東へ遠ざかり、おだやかに晴れる所が多いでしょう。ただ朝鮮半島付近にのびてくる前線の影響もあり、北陸や東北などは、雲が広がりそうです。また台風23号が大東島地方に接近する見込みで、強い雨や強い風、高波などに、十分な注意が必要です。北日本には冷たい空気が流れ込んで、朝は冷え込みがやや強まるでしょう。特に、北海道の内陸は、氷点下となる所もある見込みです。北見は1℃の予想です。日中は関東から北で、ほぼ平年並みとなり、10月らしい季節感。東海以西は、平年より高く、27℃から30℃くらいまで上がる予想です。特に記録的な暑さが続く沖縄は32℃から33℃くらいまで上がり、八重山地方には、3日連続で熱中症警戒アラートが発表されています。

あす10日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 10℃（＋1 平年並み）

青森 12℃（±0 平年並み）

仙台 15℃（−1 平年並み）

新潟 16℃（−1 9月下旬）

東京都心 16℃（−6 平年並み）

名古屋 20℃（−2 9月下旬）

大阪 19℃（−4 平年並み）

広島 18℃（−3 平年並み）

高知 19℃（−4 9月下旬）

福岡 20℃（−2 9月下旬）

あす10日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 15℃（±0 10月下旬）

青森 19℃（±0 10月中旬）

仙台 20℃（−1 10月中旬）

新潟 22℃（±0 平年並み）

東京都心 24℃（−1 平年並み）

名古屋 27℃（−3 9月下旬）

大阪 27℃（−1 9月下旬）

広島 29℃（＋1 9月中旬）

高知 30℃（±0 9月中旬）

福岡 29℃（＋1 9月中旬）

【東海以西は高温傾向、北日本は秋が深まる】3連休は台風23号の動きにご注意ください。来週にかけて、東海から西日本では高温傾向が続き、25℃から30℃くらいまで上がる所もあるでしょう。一方、北日本は比較的、冷たい空気が流れ込み、特に北海道は、秋が深まりそうです。朝は、札幌でも、一桁まで冷え込む日が多くなるでしょう。