■夜10時まで営業…アンティーク空間の"ティラミス専門店"







アンティーク調の落ち着いた空間が広がる、名古屋市千種区の「HoshiFuru(ほしふる)」は、ティラミスの専門店。

店主：

「他では食べられないティラミスを出していきたいと思って」

抹茶など6種類のティラミスは一つひとつ手作りのため、どれも形が可愛らしく、見た目も華やかです。中でも人気は、「ストロベリーティラミス」（1080円）。

エスプレッソのほろ苦さが絶妙に調和した大人のスイーツです。

■抹茶など和の風味を生かす





店主：

「和とフルーツに合わせるため、あえて日本のクリームチーズを使っている」



抹茶などの風味を生かすため、マスカルポーネチーズではなく、クリームチーズを使用。エスプレッソシロップを染み込ませたビスケットが、ほろ苦さを演出します。

営業時間は午後2時～10時まで。夜カフェをやろうとしたのが原点で、「お酒に合うスイーツ」を考えた結果、ほろ苦さがあるティラミスにたどり着いたといいます。落ち着いた空間で、贅沢な気分を味わえます。



2025年9月26日放送