手島優、2歳息子＆夫に好評の魚料理公開「愛情感じる」「彩りも綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの手島優が10月9日、自身のInstagramを更新。手作りの鮭料理を公開した。
【写真】手島優「真似したい」と話題の手作り魚料理
手島は「骨無し無塩の鮭で夜ご飯の仕込み」と記し、鮭とキノコ類、キャベツの上にバターを乗せてホイルで包む調理過程の写真3枚をコラージュして紹介。「てじっ子もモリモリ残さず食べてくれるし、夫も『ここの魚ホント美味しいね！』と言ってます」と息子と夫の好物であることを明かした。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「栄養たっぷり」「愛情感じる」「真似したい」「彩りも綺麗」などと反響が寄せられている。
手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆手島優、息子＆夫に好評の手料理披露
◆手島優の投稿に反響
