【モデルプレス＝2025/10/09】タレントの手島優が10月9日、自身のInstagramを更新。手作りの鮭料理を公開した。

◆手島優、息子＆夫に好評の手料理披露


手島は「骨無し無塩の鮭で夜ご飯の仕込み」と記し、鮭とキノコ類、キャベツの上にバターを乗せてホイルで包む調理過程の写真3枚をコラージュして紹介。「てじっ子もモリモリ残さず食べてくれるし、夫も『ここの魚ホント美味しいね！』と言ってます」と息子と夫の好物であることを明かした。

◆手島優の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「美味しそう」「栄養たっぷり」「愛情感じる」「真似したい」「彩りも綺麗」などと反響が寄せられている。

手島は2022年11月にかねてより交際していたという一般男性との入籍を報告。2023年10月4日に第1子となる男の子の出産を報告した。（modelpress編集部）

