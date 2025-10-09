IS:SUE・NANO（釼持菜乃）、前髪カットの新ヘアにファン悶絶「神レベルの可愛さ」「似合いすぎ」
【モデルプレス＝2025/10/09】4人組ガールズグループ・IS:SUE（読み：イッシュ）のNANO（釼持菜乃）が8日、グループの公式TikTokを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】IS:SUE釼持菜乃、ファン悶絶の新ヘア
10月5日に大阪・関西万博にて開催された「Lemino MUSIC FES- LAPONE DAY in EXPO -」で新しいヘアスタイルをお披露目していたNANO。今回の投稿では「前髪切ったよ」と報告し、前髪を目の高さにカットした姿を公開した。
この投稿には「神レベルの可愛さ」「前髪ありも似合いすぎ」「可愛すぎる」「女神みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
