北九州市の旦過市場（たんがいちば）で整備が進む新たな商業施設について、市は11月から事業者を公募します。「飲食を中心とした北九州の特色のある店舗構成」を条件に公募し、2026年度中の開業を目指しています。

北九州市が公募するのは、旦過市場に建設中の4階建て商業施設を活用する民間事業者です。施設の1階には現在、旦過市場で営業している店舗が移転する予定です。公募するのは、2階の商業フロアおよそ1480平方メートルと、3階・4階の駐車場です。





2階の商業フロアは、北九州の様々な食を堪能できる飲食を中心とした地域の特色のある店舗構成とすることが条件です。■武内市長「旦過市場の新たなシンボル・柱になるような素晴らしい施設の提案を期待しています。」

2階部分は当初、旦過市場の関係者でつくる会社が取得する計画でした。しかし、資材高騰などで資金が不足して断念し、北九州市と市議会に支援を求めていました。



■旦過総合管理運営・森尾和則社長

「やっぱり盛り上げていかないといけないので、市場の方々と協力して、できたら市場のものを2階に上げて（調理して）食べられるとか、そんな形でお願いしたいので。決まった段階で協力していくつもりです。」



最低売却価格は12億3800万円で、11月4日から公募を開始、2026年度中の開業を目指すということです。