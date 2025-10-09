価格は1割強安く 空力も強化

テスラは、米国でモデルYとモデル3にそれぞれ新たな廉価グレード『スタンダード（Standard）』を設定した。同社史上最悪の不振を脱し、販売促進を図る。

【画像】専用デザインで空力を改善！ シンプルな新仕様導入【モデルYスタンダードとモデル3スタンダードを詳しく見る】 全18枚

米国で発表されたモデルYスタンダードの価格は3万9990ドル（約610万円）で、他のグレードより5000ドル（約75万円）安い。モデル3スタンダードは3万6990ドル（約565万円）で、5500ドル（約85万円）安くなっている。



テスラ・モデルYスタンダード テスラ

いずれも、これまでで最もエネルギー消費効率が優れた仕様とされ、米国EPAの厳しいテストサイクルで最大516kmの航続距離を実現。これは欧州WLTPテスト換算で約580kmに相当する。

バッテリー容量は未公表だが、従来の後輪駆動（RWD）仕様と同じ60kWhバッテリーを採用している可能性が高い。参考までに、欧州WLTPにおけるRWD仕様の航続距離は、モデルYで500km、モデル3で520kmとされている。新しいスタンダードグレードは、これらよりも航続距離が60〜80kmほど長いことになる。

テスラによると、この航続距離の向上は「特徴的な」新デザインによって達成されたという。従来型との外観上の違いを強調しながら、空力特性も高めているとのことだ。

コスト削減のため、スタンダードは簡素化された装備仕様となっている。インテリアでは合成皮革が部分的に布張りに変更され、センターコンソールはほぼ半分の長さに切り詰められた。

物理的なキーは用意されておらず、オーナーはスマートフォンで車両にアクセスする必要がある。

機能面では、他のモデルYおよびモデル3と同様だ。15.4インチのセンタータッチスクリーン（車両の主要機能をすべて制御）、リモートエアコン、セントリーモード、ドッグモードなどを備えている。

テスラの可変クルーズコントロール・システム『オートパイロット』も装備される。米国では先進運転支援システム『フルセルフドライビング（FSD）』がオプションで選択可能だ。

情報によれば、中国など主要市場での販売不振を挽回する必要性から、英国や欧州を含む他地域でのスタンダードの発売が計画されているようだ。

スタンダードは当初、米国で生産される。欧州で販売するには、ドイツのベルリン工場または中国の上海工場のいずれかで生産を拡大する必要がある。しかし、欧州連合（EU）が中国製EVに課している輸入関税を考えると、後者の可能性は低い。

苦境からの脱却をかけた新製品

スタンダードの重要性は、いくら強調してもしすぎることはない。テスラのイーロン・マスクCEOは以前、この新型車はブランドの魅力を広げるために開発されたと述べていた。

テスラにとって今年は厳しい年だった。モデルYの改良新型を発売したにもかかわらず、中国では苦戦し、世界的にも販売が落ち込んだ。



テスラ・モデル3スタンダード テスラ

テスラは、スタンダードが特に米国での販売促進に役立つことを期待している。ドナルド・トランプ大統領が排出ガス規制を緩和し、7500ドル（約115万円）のEV購入補助金を廃止したため、EVへの関心が低下しているためだ。

世界的なEV市場の変動、車両平均販売価格の下落、物価の上昇、そしてテスラEVの人気の低下も、4月から7月にかけての世界販売台数13％減の一因となった。

この四半期の売上が12％減の225億ドル（約3兆4000億円）となったことを受け、マスク氏は同社にとって最も困難な時期の1つになる可能性があると警告した。同氏は7月、テスラは「おそらく数四半期は厳しい状況になるだろう」と述べた。

テスラの第3四半期決算は10月22日に発表される。改良新型モデルYの受注増加に伴い、世界全体での出荷台数が11万5000台増加したことから、第2四半期と比べて財務状況の若干の改善が期待されている。ただし、生産台数の増加はわずか3万7000台にとどまった。