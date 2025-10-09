９日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比７６．８７ポイント（０．２９％）安の２６７５２．５９ポイントと４日続落する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は６．２６ポイント（０．０７％）高の９５３０．１３ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は３８６８億１８３０万香港ドル（約７兆６０８７億円）に拡大している（８日は１７３８億３３０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが継続する流れ。米政府機関の一部閉鎖が長期化するとの不安や、中国の指標発表などが気がかり材料だ。中国では来週にかけ、９月の重要経済指標の発表が相次ぐ。１３日に貿易統計、１５日に物価統計、金融統計も１５日までに予定されている。ただ、下値は限定的。米ハイテク株高や、中国の政策に対する期待感が相場を支えている。ハンセン指数などもプラス圏で推移する場面もあった。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬・医療の下げが目立つ。中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が７．５％安、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が６．５％安、京東健康（６６１８／ＨＫ）が４．５％安、阿里健康（２４１／ＨＫ）が３．８％安で引けた。

半導体セクターも安い。中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が６．７％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が６．４％、英諾賽科（蘇州）科技（２５７７／ＨＫ）が５．０％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が４．８％ずつ下落した。前場はしっかりだったが、終盤に入り下げが加速している。

自動車セクターもさえない。長城汽車（２３３３／ＨＫ）が２．６％安、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が２．１％安、東風汽車集団（４８９／ＨＫ）が１．６％安、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が１．４％安で取引を終えた。

半面、ゼネコンや鉄道、素材などインフラ関連は物色される。中国中鉄（３９０／ＨＫ）が１０．１％高、中国鉄建（１１８６／ＨＫ）が３．９％高、中国交通建設（１８００／ＨＫ）が２．５％高、中国中車（１７６６／ＨＫ）が５．２％高、株洲中車時代電気（３８９８／ＨＫ）が４．７％高、中国鉄路通信信号（３９６９／ＨＫ）が２．９％高、華新水泥（６６５５／ＨＫ）が６．８％高、中国西部水泥（２２３３／ＨＫ）が６．０％高、重慶鋼鉄（１０５３／ＨＫ）が４．３％高、馬鞍山鋼鉄（３２３／ＨＫ）が１．４％高、江西銅業（３５８／ＨＫ）が８．２％高、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が５．５％高で引けた。

他の個別株動向では、香港大手行の恒生銀行（ハンセン銀行：１１／ＨＫ）が２５．９％高の１４９．８０香港ドルと急伸。親会社のＨＳＢＣ（５／ＨＫ）による非公開化計画が材料視されている。両社が９日発表したところによると、ＨＳＢＣは全額出資子会社を通じ、１株当たり１５５．００香港ドルでハンセン銀行株のＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施する。ＴＯＢ価格にサヤ寄せした格好だ。ただ、ＨＳＢＣ株は６．０％安とさえない。ハンセン銀行は業績が悪化しているため、完全子会社化が重荷になるとの見方が広がっている。

一方、大型連休（１〜８日）明けの本土マーケットは、休日を挟んで３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比１．３２％高の３９３３．９７ポイントで取引を終了した。産金・非鉄が高い。インフラ関連、ハイテク、エネルギー、公益、建材・鉄鋼、金融の一角なども買われた。半面、不動産は安い。消費関連、自動車、医薬も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）