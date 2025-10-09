ハトムギ化粧水で朝3分の時短♪ナチュリエ新作メイク前マスク登場

朝の肌、乾燥していませんか？ナチュリエの新作「ハトムギ メイク前マスク」は、たった3分で朝の水分不足を補い、化粧ノリや化粧もちをぐっとアップさせるシートマスクです♡28枚入り297ml、価格は990円（税込）。忙しい朝でもべたつかず手軽に使えるので、毎日のスキンケアルーティンにぴったり。10月16日(木)より全国のマツモトキヨシ・ココカラファイン・公式オンラインストアで限定発売です。

3分で朝の肌に水分チャージ

朝の肌は、夜のスキンケア後より水分量が減少し、メイクノリや化粧もちに影響。ナチュリエ ハトムギ メイク前マスクは、増粘剤フリーでべたつかず、たった3分で角層まで水分を浸透※14。

ハトムギエキスやグリチルリチン酸2K、ツボクサエキス、加水分解コメヌカエキスを配合し、潤いを与えながら乾燥ダメージから肌を守ります。

※14 角層まで

忙しい朝も手軽に使える

朝は忙しくスキンケアに時間をかけられない方も安心♡マスクはべたつかず、はがしたらすぐにメイク可能。洗顔後の肌に広げて3分置くだけでOK。

28枚入り297mlで毎朝惜しみなく使用でき、価格は990円（税込）とコスパも魅力です。肌のキメを整え、化粧ノリと化粧もちの良い状態をサポートします。

朝の3分で変わる♡ナチュリエ ハトムギ マスク



ナチュリエ ハトムギ メイク前マスクは、朝のわずか3分で肌に水分をたっぷり補給し、化粧ノリや化粧もちを格段にアップ♡

28枚入り297ml、990円（税込）で全国のマツモトキヨシ・ココカラファイン・公式オンラインストア限定発売。

忙しい朝も簡単に使えて、潤いに満ちた美肌を手軽に叶えたい方におすすめです。