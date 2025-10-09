タレントの中川翔子さんは10月9日、自身のInstagramを更新。今は亡き父の姉との顔出しショットなどを公開し、さまざまな反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

タレントの中川翔子さんは10月9日、自身のInstagramを更新。“大変”と吐露しつつも、SNSでの発信が続いていることからさまざまな声が寄せられています。

【写真】中川翔子＆おばの顔出しショット

「周りに頼りながらやっていきましょう」

中川さんは「退院して思った　自分の体力わかってなかった」とつづり、合計7枚の写真や画像を投稿。「思った以上にずっと寝てないから後陣痛などで身体のダメージがすごい」など新生児期の双子の子育ての大変さを文章や絵日記で伝えています。

また、「勝彦さんのお姉ちゃんが双子に会いに来てくれたよ」と説明し、写真の1枚目には、父の姉と双子たちとのショットを披露。さらに「お義父さんお義母さんも東京ステイしてくれるし！　産後ケアや補助サービスもガンガン活用させていただきます　ひとりじゃない！双子かわいい！大丈夫！」と、現在の心境を明かしています。

ファンからは、「しーっかり体休めて、新生児期堪能してください」「あまり気負いせずに、周りに頼りながらやっていきましょう」「足の小指長っ！」「気を負わず、みんなで子育てしましょう」「忙しいのに無理にSNS更新しなくても！今は！寝よう！！！体力！温存！！！！」「無理されないのが1番です」「甘えて良いんだよー　助けてもらって良いんだよー」「しばらく投稿をやめて、育児に専念してください」など、さまざまな声が上がりました。

産後の様子を絵日記で報告

連日、出産後の様子を投稿している中川さん。8日には「お腹痛すぎる　まだ後陣痛？が全然やばい」と、自身のソロショットと共に絵日記を公開していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)