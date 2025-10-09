遠方からでも行きたい「福島県の道の駅」ランキング！ 2位「いわき・ら・ら・ミュウ」、1位は？【2025年】
All About ニュース編集部は2025年9月26日、全国10〜60代の男女205人を対象に、「遠方からでも行きたいと思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「遠方からでも行きたいと思う福島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「リニューアルしたばかりだし、海産物が美味しいのでまた行きたい」（20代女性／福島県）、「海に面していて、海鮮料理が楽しめる」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「駐車場から見る磐梯山の景色がとてもいい。福島のグルメを満遍なく堪能できるのもいい」（30代女性／青森県）、「ソースかつ丼や手打ちそばを味わえるから」（40代女性／愛媛県）、「猪苗代湖の近くに位置し、湖畔の景色や観光地へのアクセスが良好な道の駅だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
