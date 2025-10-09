その愛くるしい姿で、大館をPRします。



JR大館駅の観光駅長に、今年も、秋田犬の「想空」が任命されました。



列車のお出迎えや、イベントでのおもてなしが主な任務で、9日もさっそく、駅のホームで利用客を出迎えました。



普段は、JR大館駅前にある観光施設、秋田犬の里に“出勤”し観光客を出迎えている秋田犬の「想空」。



去年2月に生まれた白毛のオスで、大館市の看板犬を務めています。





秋田犬のふるさと、大館を盛り上げてもらおうと今年も、JR東日本秋田支社から大館駅の観光駅長に任命され、9日、委嘱状が交付されました。2年続けて“大役”を担う、観光駅長の「想空」。さっそく、大館駅のホームで特急列車の利用客を出迎えました。JR東日本秋田支社県北地区長 矢口哲崇さん「ぜひ鉄道をご利用いただいて想空くんに会いに来るような、 特に遠方から会いに来ていただけるような、そういったお客様の観光流動を 盛り上げていただくことを期待しております。頑張っていただきたいなと思います」秋田犬の里 谷地優季さん（想空の飼育担当）「大館のよさを想空と一緒にPRしていきたいなと思いますし、それをきっかけに秋田犬のかわいさとか良さもみなさんに知っていってもらいたいです」記者「駅長、意気込みはありますか？」JR大館駅 想空観光駅長「 （ 想空の呼吸音） 」次の土日には、「きりたんぽまつり」が開かれる大館市。「想空」は、11日土曜日に運行する臨時列車を出迎えることになっていて、その愛くるしい姿で多くの観光客を「おもてなし」します。