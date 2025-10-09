ABS秋田放送

秋田市の認定こども園の園児たちが秋の味覚、サツマイモを収穫しました。

苗植えを一緒にしたおじいちゃんおばあちゃんも駆け付け、みんなで実りの秋を楽しみました。

秋田市のあらやこども園の園児たちが向かったのはサツマイモ畑です。

待ちに待った収穫に、苗植えを一緒にした園児のおじいちゃんおばあちゃんも駆け付けました。

理事長
「みんなが6月に植えたサツマイモがすごく大きくなっているようです」
園児
「いえーい」

6月に苗を植えてから交代で水やりをして大切に育ててきたサツマイモ。

みんなで力を合わせて収穫しました。

園児「おいも見えてきたよ！」「やばい！」

園児のやりとり
「手伝ってあげようか」
「うんとこしょどっこいしょ」
「いっしょにやった」
先生
「すごいじゃん！」

園児
「楽しすぎて重たい！これでかすぎて重たいよ～まるで筋トレだ！」

園児
「葉っぱを植えて土かくしてお水やった」「でかかった」

園児
「焼き芋にして食べたい」
園児
「ようちゃんと一緒。ようちゃん何にするの？」
園児
「（幼虫に夢中）幼虫・・・」

自分たちの手で大事に育ててきた秋の味覚。

給食でさつま汁にして食べるほか、皮は染め物に、ツルはリース作りにと、余すことなく活用することにしています。