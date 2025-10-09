¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÍ·±àÃÏ¡×ºÇ¿·¤Î¶Ú¥È¥ì¥Þ¥·¥ó¤ËÆüËÜ¿Í¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¶ÃØ³¡¡¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¤Î¥¸¥à¤Ç¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬ÏÃÂê
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î»³ËÜµÁÆÁ»á¤¬¡¢ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¥É¥¸¥à1¹æÅ¹¤òyoutube¡ÖVALX¡¡»³ËÜµÁÆÁ¡¡¶Ú¥È¥ìÂç³Ø¡×¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¸¥à¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤ºÇ¿·¥Þ¥·¥ó¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£¸ø³«¤«¤é3Æü¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï10Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Ï¡Ö20Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤ËÍè¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹»³ËÜ»á¡£¡Ö»ÜÀß¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥·¥ó¤âÁý¤¨¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ëÂç²ñ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡×¤ÎÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¤Î¼Ì¿¿¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¤ä¥¸¥à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë±Ç²èÇÐÍ¥¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤â¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ°²èÃæÈ×¤«¤é¡¢ºÇ¿·¤Î¥Þ¥·¥ó¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÁÎË¹¶Ú¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¡¢»³ËÜ»á¤Ï¡ÖìÔÂô¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¸ª¤ä¶»¤òÃÃ¤¨¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËµÓ¤Ç²¡¤¹¤³¤È¤Ç»ÏÆ°¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤â¡£½ªÎ»»þ¤Ë¤âµÓ¤ò»È¤¦¡£»³ËÜ»á¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¾åµé¼Ô¤ÏÊØÍø¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ·±àÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ç³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿»³ËÜ»á¡£¡Ö¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£