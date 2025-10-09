¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤«¤é30Ç¯...JITTERIN¡ìJINN¡Ö´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¡×YouTube¹¹¿·¤Ç¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö¤â¤¥¾Ç¤é¤·²á¤®¤ä¤Æ¡¼¡¼!! ¡×¡ÖÁ´¥Ä¡¼¤ä¤ë¤Ã¤¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤·¤ç!¡×
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡90Ç¯Âå¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿JITTERIN'JINN¤¬7Æü¡¢YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÆÍÇ¡Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î10Æü¤Ë2002Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿9ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWang Dang Doodle¡×¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯³«»Ï¤òÍ½¹ð¤¹¤ëÆ°²è¤òYouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Î8¶Ê¤¬¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆÍÁ³¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤À¤«´üÂÔ¤·¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¡ÖÁ´¥Ä¡¼¤ä¤ë¤Ã¤¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤·¤ç!¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬Ì´¤Ê¤Î¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¥¾Ç¤é¤·²á¤®¤ä¤Æ¡¼¡¼!! ²æËý½ÐÍè¤Ò¤ó¤ä¤ó¤«¡¼!!!!!¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç!!!!!¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JITTERIN'JINN¤Ï¡Ö»°ÂðÍµ»Ê¤Î¤¤¤«¤¹¥Ð¥ó¥ÉÅ·¹ñ¡×(TBS¡¢1989-1990¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·6ÂåÌÜ¥¤¥«Å·¥¥ó¥°¤Ë¡£89Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¡Ö¤Ë¤Á¤è¤¦¤Ó¡×¡Ö²Æº×¤ê¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö8-9-10 !!!(Ver.3)¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£