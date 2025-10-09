Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¶¦±éÇÐÍ¥¤È¤Î»ö¼Âº§¡¢½Ð»º...1ºÐ¥Þ¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿28ºÐ½÷Í¥àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Æ...¡×¡Ö»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
½Ð»º¤«¤é1Ç¯...Íî¤ÁÃå¤¥¯¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ºòÇ¯¡¢ÅÅ·â»ö¼Âº§¤È½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤¿Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó28ºÐ½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¼Ì¿¿¡¢¤Ê¤ó¤«Á´ÂÎÄ¹¤á¤Ê¹õÅç»á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õÅç·ëºÚ(²Æì¸©½Ð¿È)¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¹õÅç¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡£
¡¡¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë²«¿§¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥° 2»þ´ÖSP¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤È¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡×(Æ±)¤Î½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¯¡¼¥ë¡×¡ÖÄ¹»þ´Ö¤Î¼ýÏ¿¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡Ö»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡×¡Ö²ÚÔú¤ä¤Ê¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È±ÉÍÜ¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤¡¡©¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë½Ð»º¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤ó¤â¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¤ª»Å»ö¡¢°é»ùÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬ÂÎÄ´µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¹õÅç¤Ï¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµÜÂôÉ¹µû¤È¤Î»ö¼Âº§¡õÇ¥¿±¤òºòÇ¯1·î¤ËÈ¯É½¡£Æ±Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¯¥í¥µ¥®¡×(TBS¡¢22Ç¯)°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£