フランスのミシュランガイドが世界の優れたホテルを独自の基準で評価する「ミシュランキー」に、広島から４つの宿泊施設が選ばれました。



「素晴らしい滞在」の２ミシュランキーには、２０２４年に続き廿日市市の「石亭」。また、１ミシュランキーには尾道市の「Ｒｙｏｋａｎ尾道西山」と「Ａｚｕｍｉ Ｓｅｔｏｄａ」が選ばれました。



そして２０２５年、初めて大竹市の下瀬美術館に併設された「ＳＩＭＯＳＥ ＡＲＴ

ＧＡＲＤＥＮ ＶＩＬＬＡ」が名を連ねました。





■SIMOSE ARTGARDEN VILLA 前砂志郎 支配人「今年で３年目に入るが、こういった形で公の評価をいただけたのは大変嬉しく思っています」敷地内に１０棟が点在するヴィラは美術館同様、日本を代表する建築家・坂茂さんが設計しました。こちらは「ダブルルーフの家」。リビングルームのカーテンを開け放つと、目の前には絶景が広がります。■SIMOSE ARTGARDEN VILLA 前砂志郎支配人「目の前が瀬戸内海と厳島。きょうは特に天気もいいので、風と共に楽しんでいただける。大竹市という名前がミシュランガイドに載ったところがうれしい。続いてはツーキーを来年獲得できるようにがんばりたい」（２０２５年１０月９日放送）