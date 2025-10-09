Ë¾ºÎ¶¡¢²¼³û¿À¼Ò¤ÇÅÚÉ¶Æþ¤ê¡¡¼°Ç¯Á«µÜ¤ËÈ¼¤¦Êô½Ë»ö¶È
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²£¹ËË¾ºÎ¶¤¬9Æü¡¢µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¤Î²¼³û¿À¼Ò¤ÇÊôÇ¼ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó150¿Í¤Î»Ù±ç¼Ô¤ä»²ÇÒµÒ¤¬Çï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£2036Ç¯¤Î¼°Ç¯Á«µÜ¤ËÈ¼¤¦Êô½Ë»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¿ÀÍÍ¤Ë¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÀÅá»ý¤Á¤ÎÊ¿¸Í³¤¡¢ÏªÊ§¤¤¤ÎÌÀÀ¸¤ò½¾¤¨¡¢²¼³û¿À¼Ò¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëóÂÄ»¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÃå¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¤±ÀÎµ·¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½©¾ì½ê¤Ç¤Ï²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½éÆü¤«¤é¤Î11Ï¢¾¡¤Ê¤É¤Ç¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£15Æü¤«¤é¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ò¹µ¤¨¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£