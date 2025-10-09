歌手の工藤静香（55）が、“かなり重宝する”という手料理を公開。「美味しそぉ。家族の皆さんは幸せだぁ」「忙しいのにキチンと手の込んだお料理して尊敬します」など、絶賛の声が寄せられている。

【映像】“すんごい豪邸”と話題の自宅や料理動画

これまでにもInstagramで、自宅の庭で育てた下仁田ネギやオレンジを使った手料理を発信してきた工藤。「すんごい豪邸」「しーちゃん、なんでも手作りですごい」などと、話題になっていた。

かなり重宝する手料理を公開

2025年10月8日の更新では、「干しシイタケ！戻したつゆはだしにもなるし、何といっても、シイタケでお新香の素を作るのが大好きです。これとっても美味しいので、ぜひ試してもらいたい。1度お新香の素を作ってしまえば、塩もみしたきゅうりにかけたり、お肉やサラダ！かなり重宝します。仕上げはごま油です！」とつづり、シイタケを使った手料理を披露している。

この投稿にファンからは、「しーちゃんの手際の良さにはホントにほれぼれします」「お新香まで？もう何でも作れちゃうねぇ〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）