初演から10周年を迎えるミュージカル『DEATH NOTE デスノート THE MUSICAL』の製作発表が行われ、加藤清史郎さん、渡邉蒼さん、鞘師里保さんら豪華出演陣が顔を揃えました。



【写真を見る】【 鞘師里保 】「デスノートに近いかも…」 加藤清史郎＆渡邉蒼が怯える「一番危ないんじゃない？」





「週刊少年ジャンプ」に連載され、映画やドラマ、アニメなどこれまでにも幅広い展開を遂げ、社会現象にもなった人気漫画「DEATH NOTE」。そのミュージカル版となる本作は、2015年に日本での初演を皮切りに、韓国・ロンドンなど世界各地でも大ヒットを記録しています。









製作発表の冒頭、主人公の「夜神月（やがみ・ライト）」役を演じるダブルキャストの加藤さんと渡邉さんは、本編で歌われる楽曲「デスノート」を、2人で歌唱するスペシャルバージョンで披露。この日訪れた観客120人を一気にデスノートの世界観に引き込み、魅了しました。

緊迫感漂う夜神月の歌唱から一転、出演者の三浦宏規さん、鞘師里保さん、リコ（HUNNY BEE)さん、濱田めぐみさん、浦井健治さん、今井清隆さんが登壇し、トークコーナーに入るとステージは一気に和やかな雰囲気に。









「弥海砂」をイメージしたツインテールと衣装でにこやかに登場した鞘師さん。役が決まったときに何を感じたか問われると、 “私自身も10年前まではアイドルをやっていて。だけど私は、今やっているこのツインテールでステージに立ったことがないタイプのアイドルだったので「大丈夫かなぁ」みたいな（笑）。そういうドキドキ、私に務まるだろうかという気持ちもあったが、作品が大好きなので頑張って挑戦したいという気持ちになりました” と語りました。

ミュージカルのタイトルにちなみ、記者から日頃からノートに書き記すことはあるかと問われると、月役の加藤さんは “デスノートはございません” ときっぱり。









一方、鞘師さんは、 “強い感情が出たときはノートに日記として書くことが多いです” と告白。 “すごく楽しかったことも書くし、悲しかったこと、悔しかったことも書くんですけど…強い憤りを感じたときもノートに書くので、もしかしたら「デスノート」に近い言葉が残っているかもしれない” とお茶目に話すと、月役の加藤さんと渡邉さんは “気をつけないと怖いね” “そうだね、一番危ないんじゃない？” と隣でコソコソ言い合い、会場の笑いを誘っていました。

【担当：芸能情報ステーション】