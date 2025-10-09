【サッカーW杯】エジプトが出場権獲得し19チームが決定 アジアPOはサウジアラビアが前進 カタールはオマーンとドロー
10月に世界各地で開催されているFIFAワールドカップ予選。現地8日にはアフリカとアジアで予選が行われました。
現時点では48チーム中18チームの出場が決定。今月に更なる出場チームが決定します。
9つのグループに分かれ、各組1位にワールドカップ出場権が与えられるアフリカ予選。A組ではエジプトがジブチを3−0で勝利し1位が確定。2018年以来2大会ぶりのワールドカップ出場権を獲得しています。
アフリカの出場チームは、モロッコ、チュニジアに続いて3チーム目。その他ではD組カーボベルデ、I組ガーナは残り1試合で首位をキープし、ワールドカップ出場に近づいています。D組2位カメルーン、I組2位マダガスカルは最終節での逆転が必要となっています。
アジアは各組予選3位〜4位通過した6チームが2グループに分かれてのプレーオフ。各組1位がワールドカップ出場権を獲得します。A組はカタール、UAE、オマーン。B組はサウジアラビア、イラク、インドネシア。
カタールで開催されているA組の初戦、カタール対オマーンはスコアレスドロー。サウジアラビアで開催されているB組は、サウジアラビアがインドネシアに3−2で勝利。サウジアラビアは次戦のイラク戦に勝利すれば、ワールドカップ出場権獲得となります。次戦は11日にA組のUAE対オマーン、B組のイラク対インドネシアが開催されます。
【8日のワールドカップ予選結果】
＜アフリカ＞
◆A組
エチオピア 1−0 ギニアビサウ
ブルキナファソ 1−0 シエラレオネ
エジプト 3−0 ジブチ
◆D組
カメルーン 2−0 モーリシャス
エスワティニ 2−2 アンゴラ
リビア 3−3 カーボベルデ
◆E組
ザンビア 1−0 タンザニア
ニジェール 3−1 コンゴ共和国
◆I組
ガーナ 5−0 中央アフリカ
マダガスカル 2−1 コモロ
マリ 2−0 チャド
◆A組
オマーン 0−0 カタール
◆B組
サウジアラビア 3−2 インドネシア