10月に世界各地で開催されているFIFAワールドカップ予選。現地8日にはアフリカとアジアで予選が行われました。

現時点では48チーム中18チームの出場が決定。今月に更なる出場チームが決定します。

9つのグループに分かれ、各組1位にワールドカップ出場権が与えられるアフリカ予選。A組ではエジプトがジブチを3−0で勝利し1位が確定。2018年以来2大会ぶりのワールドカップ出場権を獲得しています。

アフリカの出場チームは、モロッコ、チュニジアに続いて3チーム目。その他ではD組カーボベルデ、I組ガーナは残り1試合で首位をキープし、ワールドカップ出場に近づいています。D組2位カメルーン、I組2位マダガスカルは最終節での逆転が必要となっています。

アジアは各組予選3位〜4位通過した6チームが2グループに分かれてのプレーオフ。各組1位がワールドカップ出場権を獲得します。A組はカタール、UAE、オマーン。B組はサウジアラビア、イラク、インドネシア。

カタールで開催されているA組の初戦、カタール対オマーンはスコアレスドロー。サウジアラビアで開催されているB組は、サウジアラビアがインドネシアに3−2で勝利。サウジアラビアは次戦のイラク戦に勝利すれば、ワールドカップ出場権獲得となります。次戦は11日にA組のUAE対オマーン、B組のイラク対インドネシアが開催されます。

【8日のワールドカップ予選結果】

＜アフリカ＞

◆A組

エチオピア 1−0 ギニアビサウ

ブルキナファソ 1−0 シエラレオネ

エジプト 3−0 ジブチ

◆D組

カメルーン 2−0 モーリシャス

エスワティニ 2−2 アンゴラ

リビア 3−3 カーボベルデ

◆E組

ザンビア 1−0 タンザニア

ニジェール 3−1 コンゴ共和国

◆I組

ガーナ 5−0 中央アフリカ

マダガスカル 2−1 コモロ

マリ 2−0 チャド

＜アジアプレーオフ＞◆A組オマーン 0−0 カタール◆B組サウジアラビア 3−2 インドネシア