¡Ú»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¡¦£Ç¶¼ã»â»ÒÇÕÁèÃ¥Àï¡Ûº´Æ£ÃÒÌé¡¡¥°¥ì¡¼¥ÉÀï½é¾¡Íø¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ö°ËÀªºê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¤¾¡¢¤È¡×
¡¡»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¤Î£Ç¶¡ÖÂè£³£¶²ó¼ã»â»ÒÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬£¹Æü¡¢Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡Í½Áª£´£Ò¤Çº´Æ£ÃÒÌé¡Ê£²£±¡á°ËÀªºê¡Ë¤¬£´¼þ²ó¤ÇÆ±¤¸£²µé¼Ö¤Î¿¢Â¼°¦ÍªÅÍ¤òÈ´¤¤¤Æ£±Ãå¡£¥°¥ì¡¼¥ÉÀï½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£¡Ö½øÈ×¤Ç¤¹¤´¤¤³ê¤é¤»¤Æ¡¢¡ØÁá¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¥ä¥Ð¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¸å¤í¤ËÈ´¤«¤ì¤ºÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¦µ¡¤Ï£³ÀáÁ°¤ÎÃÏ¸µÀï¤ÇÍ¥½Ð¡Ê£²Ãå¡Ë¤È¹¥Áö¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡£¡ÖÁ°Àá¤Ï¥ì¡¼¥¹¸åÈ¾¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¥ê¥ó¥°¸ò´¹¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤Ç¾åÀÑ¤ß¤Ç¤¤¿¡×¤È¹¥¼ê±þ¤¨¡£
¡ÖÁö¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢Áá¤¤»þ´Ö¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¶¯¤¤Áê¼ê¤È¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¾¤à¤È¤³¤í¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤ÐÀõÁÒ¼ùÎÉ¡£¤À¤±¤É¡¢º´Æ£ÃÒÌé¤â¤¤¤ë¤¾¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¤¾¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡£½éÆü¤Î£±Ãå¤Ç¾¯¤·¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×¡££³£·´üÆ±´ü¤ÏÃç´Ö¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤Ê¤Ë¤¯¤½º²¤ò¸«¤»¡¢¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡££³ÀáÁ°¤ÎÍ¥¾¡Àï¡¢È´¤«¤ì¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿ÀÄ»³¡Ê¼þÊ¿¡Ë¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÃÙ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ç°ÌÃÖ¤â¸å¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡££²µé¼Ö¤âº£Ç¯¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤£²µé¼Ö¤Ç¤ÎÁö¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£