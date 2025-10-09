甘酸っぱいヨーグルト×メロンと大人のチョコ、2つの極上カクテル【THE カクテルバイブル500】
リキュール【トレビアン（Tres Bien）】
メロンとヨーグルの甘酸っぱいテイスト
その名の通り、思わず「トレビアン!」といいたくなるような、フルーツとヨーグルトテイストの贅沢なカクテル。ブレンダーにかけるときにフレッシュメロンをひとかけら加えると、よりいっそう風味がアップ。
レシピ
メロンリキュール（ミドリ）：40ml
ヨーグルトリキュール：30ml
オレンジジュース：20ml
ヨーグルトリキュール：30ml
オレンジジュース：20ml
すべての材料と氷をブレンダーにかける。グラスに注ぎ、メロンを飾りつけて完成。
ひとことメモ
トレビアンとはフランス語で「すばらしい」を表す言葉。
リキュール【ドンジョバンニ（Don Giovanni）】
大人のアイスココアのような食後酒
モーツァルトが手がけたオペラのタイトルを冠したカクテル。チョコレートフレーバーで、アイスココアのような飲みやすい味わいに仕上がっている。少量入れたアマレットのアーモンドのような香りも絶妙なスパイスに。
レシピ
チョコレートリキュール（モーツァルト）：45ml
アマレット：10ml
ホイップクリーム：30ml
アマレット：10ml
ホイップクリーム：30ml
チョコレートリキュールとアマレットと氷をシェーカーに入れてシェーク。氷を入れたグラスに注ぎ、ホイップクリームを添えて完成。
ひとことメモ
ホイップクリームは便利で使いやすいスプレー缶タイプのものがおすすめ。日持ちもする。
リキュール（Liqueur）とは
蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。
【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡