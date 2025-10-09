甘酸っぱいヨーグルト×メロンと大人のチョコ、2つの極上カクテル【THE カクテルバイブル500】

リキュール【トレビアン（Tres Bien）】

メロンとヨーグルの甘酸っぱいテイスト

その名の通り、思わず「トレビアン!」といいたくなるような、フルーツとヨーグルトテイストの贅沢なカクテル。ブレンダーにかけるときにフレッシュメロンをひとかけら加えると、よりいっそう風味がアップ。

レシピ

メロンリキュール（ミドリ）：40ml

ヨーグルトリキュール：30ml

オレンジジュース：20ml

すべての材料と氷をブレンダーにかける。グラスに注ぎ、メロンを飾りつけて完成。

ひとことメモ

トレビアンとはフランス語で「すばらしい」を表す言葉。

リキュール【ドンジョバンニ（Don Giovanni）】

大人のアイスココアのような食後酒

モーツァルトが手がけたオペラのタイトルを冠したカクテル。チョコレートフレーバーで、アイスココアのような飲みやすい味わいに仕上がっている。少量入れたアマレットのアーモンドのような香りも絶妙なスパイスに。

レシピ

チョコレートリキュール（モーツァルト）：45ml

アマレット：10ml

ホイップクリーム：30ml

チョコレートリキュールとアマレットと氷をシェーカーに入れてシェーク。氷を入れたグラスに注ぎ、ホイップクリームを添えて完成。

ひとことメモ

ホイップクリームは便利で使いやすいスプレー缶タイプのものがおすすめ。日持ちもする。

リキュール（Liqueur）とは

蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。

