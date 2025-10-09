（スタジオ解説）

（徳増 ないる キャスター）

各地で被害も確認されています台風22号、そして23号もやってくるということですが、静岡県内への影響について、松浦さん、解説をお願いします。



（松浦 悠真 気象予報士）

まず台風22号についてなんですけれども、現在の位置は関東の南東海上にありまして、県内は風速15メートル以上の強風域からも抜けてきています。風の影響はだんだんと小さくなっていく頃なんですけれども、波は、まだうねりを伴った状態があす10日までは続きそうですので、うねりを伴う高波に関しましては、まだ注意が必要ということになりそうですね。





そして、この22号の影響が終わった後、今度は23号ということで、一つ画面戻っていただけますか。台風23号は、現在、日本の南海上にあります。この後しばらくは北西の方向へと進んでいきまして、11日の土曜日には奄美地方のあたりに進んできます。ここから東寄りに向きを変えるのですが、そのタイミングで台風が発達しやすい状況に変わっていきそうなんですね。周辺の海水温も高いということで、12日の日曜日、西日本の南海上にやってきますが、この時には暴風域を伴う見込みです。その暴風域を維持したまま、13日の月曜日あたりに静岡県の南海上を進んでいくという見込みですね。今のところ、まだ、この予報はかなり大きくはなっていますが、一番北側の経路を通ったとしても上陸するということはなさそうですが、かなり近いところを通っていくという可能性はまだ残っていますので、ちょっと注意が必要な台風にはなってきそうですね。今後の注意しなければならない点といたしまして、「早期注意情報」というのが出ていまして、ついているのがこの「波浪」、高波ですね。13日の月曜日は警報級となる恐れがあります。お天気につきましては…3連休のお天気ですね…曇りや雨の日が多くなりそうですが、特に、この13日･月曜日の雨の降り方が強まる恐れがあるので注意が必要です。