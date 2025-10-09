YBCは国連などとともに、世界の気温上昇を抑えることを目指すキャンペーン「1.5度の約束」を展開しています。ニュースエブリーでも11月にかけ関連するニュースを放送していきます。

1回目、山形県内の行政や企業の関係者が地球温暖化対策に向けて先進的な取り組みを行う企業を視察した様子を取り上げます。廃棄物を有効活用した発電の取り組みとは。





県村山総合支庁の主催で10月2日に行われた視察には、地球温暖化対策や再生可能エネルギーの活用に関心を持つ行政や企業の関係者らおよそ20人が参加しました。一行が訪れたのは米沢市にある「リアクト米沢」。廃棄物を活用して「バイオガス発電」を行っています。「バイオガス発電」は農家から提供されたウシのふんや尿、それに家庭や工場で廃棄された食品を発酵させてできる「メタンガス」を燃料にして発電を行うものです。「リアクト米沢」は天童市の「リアクトバイオガス」など県内外の20社ほどと協力して発電事業を行っています。廃棄物の有効活用はもちろんのこと、石油や石炭といった化石燃料の代わりになるため地球温暖化対策にもつながるといいます。リアクトバイオガス（協力事業者）片桐健悦 代表取締役「可燃物を燃やしてCO2を排出するとかそういったものから脱出して悪者のメタンガスを利用してリサイクル、温暖化防止につなげていこうというプラント」1日で一般家庭およそ800軒分の発電を行うことができ、生み出された電気は全て電力会社に売られています。ハイポテック 米沢事業所（協力事業者）高橋 公平 マネジャー「発酵が終わっているので場所によってはお金をかけて捨てている。これを捨てないで我々は農家に無償で肥料として還元している」また、発電で使用した牛ふんや廃棄食品などが含まれた汚泥は肥料として再利用されます。参加者「初めてこういったプラントを見させてもらってとても合理的でコンパクトで素晴らしいと思った」このほか新たに、発電の際の廃熱を利用したニンニクの栽培にも取り組んでいます。試験栽培を経て10月中には販売に向けた植え付けが高畠町内の畑で行われます。県村山総合支庁環境課 大久保 剛 課長「廃棄物からいかにエネルギーを作るか今回は電気だったが機械や仕組みが県内にもあり、すでに供用開始していることを知り勉強になったと思う」県村山総合支庁は今後も企業への視察や専門家を招いての研修などを行う予定で、参加者に対し、それぞれの職場や家庭で温暖化対策を考え実行していくことを促していくということです。