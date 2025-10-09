“食欲の秋”を迎え、おいしいものをお腹一杯食べたい時季がやってきました。そんな中、いま人気を集めているのがみんな大好きピザの食べ放題。焼きたての絶品ピザをどれだけ食べても料金は変わらず、コスパ最高と注目されているんです。



静岡市のこの店では、多い時には1日約400枚も焼き上げるという、絶品の窯焼きピザが食べ放題。さらに、デザートも充実していて、自分だけのオリジナルパフェも作れるんです。





（客）「おいしい、最高です」（客）「安いですね。家計にもありがたいですね」さらに「マークイズ静岡」には、アメリカ生まれで、いまや世界中で愛されるピザチェーンの「シェーキーズ」が。伝統の“アメリカンクリスピーピザ”が食べ放題。ここでしか味わえない、オンリーワンのフライドポテトも大人気。（客）「めっちゃおいしいです」（客）「多い時には10枚はいきますね」「エブリーライフ」は、こだわりの焼きたてピザが食べ放題。物価高にも負けないコスパも満足度も最高のおいしさと人気の秘密を徹底調査します。まずは静岡市駿河区にある「OMOCHA」。その名の通り、おもちゃ箱のような、楽しさあふれる店内で、県内に2店舗を展開しています。家族連れはもちろん、友達同士や女子会など、連日多くの客でにぎわっています。食べ放題で提供されるピザの種類は、時間とともに変わるため飽きることなく様々なピザが楽しめます。そんなオモチャのピザにはある特別なこだわりが…。（OMOCHA 秋山 真一さん）「生地に関しましては、ライ麦の成分を入れていて、強い旨味と酸味を加えた生地になります。耳までおいしく召し上がっていただけるようなピザ生地を目指して作りました」どのピザソースとも合うように、約3年かけて生地を完成させたといいます。さらに焼き窯もイタリアの本格的なピザ用の石窯を使用し、食べ放題とは思えない最高の状態に焼き上げるのです。そんなこちらの店で1番人気のピザというのが…。（OMOCHA 秋山 真一さん）「はちみつチーズというピザになるんですけど、ゴルゴンゾーラと、はちみつですね。非常にシンプルなピザにはなるんですが、一番（生地の）旨味がわかっていただけるピザになるかと思います」ゴルゴンゾーラチーズも癖の少ないタイプの物を厳選し、こどもから大人まで楽しめる仕上がりに。チーズがとろける、焼きたてを提供するのもこだわりのひとつです。さらに、この時季のおすすめは秋限定のポルチーニトマトチーズ。ポルチーニやマッシュルームの香りを引き立たせた人気商品です。実はここではピザ以外にも人気メニューがあります。それは！？（OMOCHA 秋山 真一さん）「20種類以上の商品を用意して、お客様の自由にお好きなパフェを作っていただく形になります」なんと、自分だけのオリジナルパフェが作れるコーナーがあり、具材も、白玉にあんこ、水わらび餅や、様々なフルーツなどがあり、組み合わせは無限大です。そして、平日はさらにお得に。なんと食べ放題が時間無制限で楽しめるんです。低温熟成麺を使用した30種類あるこだわりパスタを1品選び、あとはピザやサラダバー、デザートなどが食べ放題で、1628円からと、とってもリーズナブルなんです。（客）「おいしい、最高です」（客）「安いですね。家計にもありがたいですね」（客）「いろいろ選べるのですごく楽しいです」（客）「時間制限もないから、何時間でもいられます」まさにオモチャ箱のような楽しい空間で食べる、アツアツの本格ピザ、おすすめです。続いては、静岡市葵区の「マークイズ静岡」にあるピザ食べ放題の「シェーキーズ」。1954年にアメリカで誕生し、日本には1973年に上陸。当時まだ日本では一般的ではなかったピザを、ランチバイキングによって広めた店で、現在、国内には13店舗を展開しています。そんなシ「ェーキーズ」のピザの特徴は…？（シェーキーズ 鈴木 雅人さん）「『シェーキーズ』のピザというのは、伝統的なアメリカンクリスピーピザといって、サクっとした食感がおいしいアメリカンタイプのピザを、かたくなに作り続けています」「シェーキーズ」のランチバイキングでは、常時10種類の焼きたてピザが並び、全部で25種類以上のピザが登場します。そんな、「シェーキーズ」のピザには、代々受け継がれているおいしさの秘密があります。まずは生地作り、「シェーキーズ」では、鮮度を保つためすべての店舗でなんと粉の状態からピザ生地を作っているのです。それを発酵させ冷蔵庫で18時間熟成させてピザ生地が完成。そして…。（シェーキーズ 鈴木 雅人さん）「大きな機械、シーターと呼ばれている物なんですけど、それを使って厚さ数ミリまで薄く伸ばしていく作業になります。刻々と生地の状態というのがその日の湿度とか温度によっても変わっていきますので、感覚というか、本当に職人技の部分がすごく多いと思います」一見、機械が行っているように見える作業も、最後は職人の技術が必要で、微妙な力加減で出来が大きく変わるという重要な作業です。そして、ピザにとって重要なチーズはオランダのナチュラル･ゴーダチーズを使用。これも、チーズ本来の味を損なわないよう、毎日店舗で削っているそうです。そんな「シェーキーズ」の人気ナンバーワンのピザがこの「ペパロニ」。アメリカで親しまれているスパイシーなソーセージ、「ペパロニ」をトッピングしたピザです。オリジナルのアメリカンソースに、たっぷりのゴーダチーズ、そこにスパイスの効いたペパロニが見事にマッチした、これぞ「シェーキーズ」の定番ピザです。また、この「ダブルチーズ」は、たっぷりのゴーダチーズに、さらにチェダーチーズを合わせた人気の一品。シンプルながらコクのあるチーズが満喫でき、子どもから大人まで大人気のピザなんです。（客）「めっちゃおいしいです」（客）「安くておいしくていい」（客）「多い時には10枚はいきますね」中にはオールドファンの姿も。（客）「（以前）東京のシェーキーズによく行っていて、それが好きで『マークイズ』で見つけてうれしいです。もう20年振りです。味は（昔と）変わらないし大好きで来ています」そんなオールドファンがおすすめというのがこれも「シェーキーズ」の定番、「フライドポテト」。圧力フライヤーで揚げたスパイシーでホクホクのポテトはオンリーワンのおいしさと大人気。その他にも、サラダやパスタ、ドリンクバーもついて1680円と破格です！この秋、焼きたての熱々ピザで、心もお腹も満たしてみてはいかがですか。