バンダイナムコフィルムワークスは、藤島康介原作によるアニメ「逮捕しちゃうぞ」OVAシリーズをHDテレシネによる新マスターでBlu-ray化。「OVA『逮捕しちゃうぞ』Blu-ray Disc(特装限定版)」(品番：BCXA-2006)を2026年1月28日より発売する。価格は9,680円。

OVA「逮捕しちゃうぞ」は、1994年から1995年にかけてリリースされた全4話構成の作品。墨東署交通課を舞台に、辻本夏実と小早川美幸の名コンビが活躍する痛快ポリスアクションで、後にTVシリーズや劇場版へと展開された。今回のBD化では初のHDテレシネを実施し、新規マスターによる高画質で収録する。

本編約117分に加え、特典映像として2025年3月に開催された「アニメ化30周年記念上映会」の模様を収録。出演は玉川砂記子(辻本夏実役)と平松晶子(小早川美幸役)。そのほか、BD発売告知CMも収録する。封入特典として16ページのブックレットを同梱し、原作者・藤島康介のインタビューや、主要スタッフ・キャストの対談を掲載する。

パッケージはキャラクターデザインの中嶋敦子と松竹徳幸による描き下ろしイラストを使用したWブックケース仕様。映像は4：3(1080p HD)で、一部16：9(1080p HD)収録。音声はリニアPCM(ステレオ)で収録する。

法人別特典も用意され、A-on STOREとプレミアムバンダイでは描き下ろしイラストを使用したA4クリアファイル、Amazon.co.jpでは場面写真を用いたビジュアルシート4枚セット、Joshinディスクピアでは夏実＆美幸のアクリルスタンド、ソフマップ・アニメガではDVDジャケットビジュアルを用いたアクリルスタンドが付属する。