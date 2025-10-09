通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．４％付近、円関連のヘッジ需要高い
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.38 6.46 8.10 6.35
1MO 9.70 6.64 8.20 6.68
3MO 9.54 6.68 8.23 7.11
6MO 9.66 6.90 8.58 7.43
9MO 9.69 7.00 8.75 7.67
1YR 9.70 7.10 8.89 7.84
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.87 7.40 6.40
1MO 8.36 7.94 6.82
3MO 8.74 8.15 7.06
6MO 9.19 8.70 7.39
9MO 9.45 9.01 7.58
1YR 9.63 9.25 7.72
東京時間16:39現在 参考値
ドル円１週間は９．３８％と比較的高い水準となっている。ユーロ円やポンド円などの１週間は、ユーロドルやポンドドルと比較して高水準。いわゆる高市トレードで円相場が下落基調を示しており、円安方向へのヘッジ需要の高さが示されている。
ドル円１週間は９．３８％と比較的高い水準となっている。ユーロ円やポンド円などの１週間は、ユーロドルやポンドドルと比較して高水準。いわゆる高市トレードで円相場が下落基調を示しており、円安方向へのヘッジ需要の高さが示されている。