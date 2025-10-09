通貨オプション　ボラティリティー 　ドル円１週間９．４％付近、円関連のヘッジ需要高い
　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.38　6.46　8.10　6.35
1MO　9.70　6.64　8.20　6.68
3MO　9.54　6.68　8.23　7.11
6MO　9.66　6.90　8.58　7.43
9MO　9.69　7.00　8.75　7.67
1YR　9.70　7.10　8.89　7.84

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.87　7.40　6.40
1MO　8.36　7.94　6.82
3MO　8.74　8.15　7.06
6MO　9.19　8.70　7.39
9MO　9.45　9.01　7.58
1YR　9.63　9.25　7.72
東京時間16:39現在　参考値

　ドル円１週間は９．３８％と比較的高い水準となっている。ユーロ円やポンド円などの１週間は、ユーロドルやポンドドルと比較して高水準。いわゆる高市トレードで円相場が下落基調を示しており、円安方向へのヘッジ需要の高さが示されている。