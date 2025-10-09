ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¡Ø¥é¥Ö¥Ö¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤±¤¿¥Ð¥Ã¥°¤¬ÏÃÂê¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤¬AYU¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê47¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤¤¤¿¡Ø¥é¥Ö¥Ö¡Ù¤¿¤Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤¬AYU¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ø¥é¥Ö¥Ö¡Ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤¤¤¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥Ð¥Ã¥°
¡¡¸½ºß¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎÉÍºê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖLanded in ¾å³¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö#¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤ß¤¿¤¤¤ä¡×¡Ö#Ãî¤ß¤¿¤¤¤ä¤í¡×¤È¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥»¥ì¥Ö¤ä¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ø¥é¥Ö¥Ö¡ÊLABUBU¡Ë¡Ù¤¬3¤Ä¤âÉÕ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖDior¤Î¥«¥Ð¥ó¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ëAYU¥é¥Ö¥Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤¢¤æ¤¬¥é¥Ö¥Ö»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é»ä¤âÍß¤·¤¤!!¡×¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤¬AYU¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Öayu¥é¥Ö¥Ö¤â¤ª¶¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤¬AYU¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ø¥é¥Ö¥Ö¡Ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤¤¤¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥Ð¥Ã¥°
¡¡¸½ºß¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¿¿¤ÃÂþÃæ¤ÎÉÍºê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖLanded in ¾å³¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö#¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¤ß¤¿¤¤¤ä¡×¡Ö#Ãî¤ß¤¿¤¤¤ä¤í¡×¤È¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥»¥ì¥Ö¤ä¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ø¥é¥Ö¥Ö¡ÊLABUBU¡Ë¡Ù¤¬3¤Ä¤âÉÕ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖDior¤Î¥«¥Ð¥ó¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ëAYU¥é¥Ö¥Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤¢¤æ¤¬¥é¥Ö¥Ö»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é»ä¤âÍß¤·¤¤!!¡×¡Ö¥é¥Ö¥Ö¤¬AYU¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Öayu¥é¥Ö¥Ö¤â¤ª¶¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£