¡¡²Î¼ê¤ÎÌÚ»³Íµºö¡Ê57¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºòÆü¤Ï30²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ºÊ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤ÁÇÅ¨¤Ê±üÍÍ¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×·ëº§30¼þÇ¯¤ÎºÊ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤ÎÌÚ»³Íµºö
¡¡ÌÚ»³¤ÏÁ°Æü7Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÄ¹ÃËÉ×ÉØ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢Â¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿!!¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÂ¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇµÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§30¼þÇ¯¤Î¿¿¼îº§¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºÊ¤Ï¿¿¼î¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢ÌÚ»³¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÍÑ¤Î¿¿¼î¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¹ØÆþ¡£¡Ö¼¡²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¶»¤Ë¤Ä¤±¤Æ²Î¤ª¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö10·î¤Ï²ÈÂ²¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Î¹Ö±é²ñ¹ÔµÓ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤ÁÇÅ¨¤Ê±üÍÍ¡×¡Ö¤ªÂ¹¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤È¿¿¼îº§¼°¤Ç¡¢10·î¤ÏÁÇÅ¨¤Ê·î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖµÇ°Æü¤ËÉ×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±×¡¹¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚ»³¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø²Î¥¹¥¿!!¡Ù¤è¤ê¡¢2008Ç¯2·î¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡Öhome¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²ÈÂ²°¦¤òÁÇËÑ¤«¤Ä¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿²Î»ì¤È¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWAIT FOR YOU¡Áº£¤ÎËÍ¤Ë½ÐÍè¤ë»ö¡Á¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤Þ¤¿Æ±Ç¯Ëö¤Î¡ØÂè59²ó NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢4¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÉã¡£
