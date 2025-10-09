セント・フォース所属の石井祐里枝アナ、第1子女児出産を報告「小さな命のぬくもりに幸せを感じる毎日です」
セント・フォース所属の石井祐里枝アナウンサー（28）が9日までに自身のインスタグラムを更新。第1子女児を出産したと報告した。
【画像】石井祐里枝アナウンサー＆赤ちゃん「2ショット」
投稿で、赤ちゃんとの2ショット写真を公開。「先日、第一子となる女の子を出産いたしました」「おかげさまで母子ともに元気です」と報告した。
日々について「初めてのことばかりに戸惑いながらも、小さな命のぬくもりに幸せを感じる毎日です」としみじみ。「妊娠中からあたたかく見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました」「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と感謝をつづった。
石井アナは1997年5月24日生まれ、千葉県出身。日本女子大学文学部日本文学科を卒業。UHB北海道文化放送、名古屋テレビ（契約アナウンサー）を経て、イベント司会など様々に活動。『高校野球ダイジェスト2024』（テレビ埼玉）のMCを担当した。
