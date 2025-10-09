◇プロ野球フェニックスリーグ 阪神 2-2 くふうハヤテ(9日、宮崎・アイビー)

今季限りで現役を引退をする阪神・原口文仁選手。引退セレモニーでも「CS、日本シリーズと戦力となれるよう僕も最後の最後までやり抜きます」と意気込みを語っていましたが、その言葉通りフェニックスリーグでも“代打の切り札”らしい活躍を見せ、アピールを続けています。

9日には、くふうハヤテとの一戦に臨んだ阪神。ヘルナンデス選手のタイムリーで幸先よく先制するも、直後に先発・村上頌樹投手が連打を浴び1失点。さらに7回にはドリス投手の暴投から勝ち越しを許していました。

1点ビハインドで迎えた9回裏、1アウト1塁の場面で代打起用されたのは原口選手。この場面で1塁ランナーが盗塁に成功し、2塁とチャンスを拡大すると、原口選手はストレートをレフト方向へはじき返す同点タイムリーとしました。さらに原口選手は送球間に2塁へ進むなど隙を見逃さないプレー。サヨナラとはならなかったものの、原口選手の一打もあり、引き分けでのゲームセットとなりました。

原口選手はフェニックスリーグ初戦からここまで3試合に出場。いずれも代打からの起用などでヒットを量産し、ここまで4打席で「3安打1四球」と全出塁の躍動を見せています。