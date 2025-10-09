EXILEの元パフォーマー・黒木啓司さん（45）の妻で実業家・タレントの宮崎麗果（37）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。愛車について伝えた。

宮崎は「こだわりのデザイン」と書き出し、「オパリスホワイトメタリックxオブシディアンブラックルーフの組み合わせ シルバーシートベルトにAMGナイトパッケージでパンダちゃん完成！」と解説。「パパお仕事行ってらっしゃい」と、夫・黒木さんが愛車のゲレンデに乗り込む姿を公開した。

黒木さんは先月の投稿で「初めての#g63 お世話になりました」とベンツ ゲレンデG63との記念ショットを公開。「今日でお別れでした」と、愛車との別れを報告。「色々な思い出があります ちょっとさみしさはありますが 写真と共に心に刻も！黒木家をありがとう」とつづっていた。

この投稿にフォロワーからは「いかつい〜」「めちゃくちゃ似合ってる」「やっぱ黒木家のゲレンデ見ると欲しくなります」「G63のパンダちゃん！！流石です」「なるほど、こう来ましたか（笑） 」「シンプルデザインで、カッコいい」「私も白予約順番待ちです」などの声が集まった。