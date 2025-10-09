大阪への移動中にiPadでU-20日本代表のフランス戦をチェックした森保監督「最後決め切る、最後ゴールにねじ込むというところで…」
カテゴリーを問わず、日本が世界で勝つための課題だとも言える。10日のパラグアイ戦(パナスタ)を翌日に控え、公式会見に出席した日本代表の森保一監督は「我々が9月の活動であったり、W杯アジア最終予選の終盤から得点がなかなか奪えない試合があるということは分かっている」と言及。今合宿ではより得点の部分にこだわってトレーニングから取り組んでいることを強調した。
W杯アジア最終予選ではW杯出場を決めたあとの“消化試合”だったとはいえ、3月25日のサウジアラビア戦がホームで0-0のスコアレスドロー。6月5日のオーストラリア戦はアウェーで0-1の零封負けを喫した。9月のアメリカ遠征ではメキシコと0-0で引き分け、アメリカには0-2の敗戦。2試合連続の無得点に終わった。
「アタッキングサードの作りはできている中で、シュートを打てるチャンスのところで最後シュートを打ち切れないところをまずはシュートにつなげる部分、決め切るところにこだわっていこうというのは、今回の活動の中で名波コーチ主導で選手に伝え、トレーニングの中でも働きかけている」
パラグアイは南米予選を6位で突破したが、18試合で10失点という数字は、首位突破を果たしたアルゼンチンと並んで予選2位タイの少なさ。「パラグアイが堅守で、南米予選で失点が少なかったことは分析している。強固な守備を打ち破って得点につなげられれば自信にもなる。勝つためには得点を奪わないといけない。得点にこだわって、アグレッシブにゴールを目指してプレーしてほしい」と選手に求めた。
決定力不足という部分では、チリで激闘を演じたU-20日本代表も直面した課題だった。この日、日本時間午前8時にキックオフされたU-20W杯決勝トーナメント1回戦で日本はフランスを圧倒。チャンスの数では大きく上回っていたが、再三の好機を生かせず、0-0のまま延長戦に突入すると、延長後半アディショナルタイムのPKで決勝点を奪われた。
この日、千葉から大阪入りした森保監督は移動中にiPadで試合映像をチェック。「ところどころ、バスの乗り降りとかがあって見ていないところもあるが、大まかに見た中で、圧倒的にチャンスの数では多かった」と指摘。「ポジティブな点は、世界のどこと戦っても互角に勝負できるというところで、間違いなく日本の育成から力が付いてきている試合内容だと思っている」としながらも、「ただ、これから世界のトップトップとして勝っていくには、やはり最後決め切るという部分。アタッキングサードでできるだけ多くのバリエーションを持って、最後決め切る、最後ゴールにねじ込むというところで、オープンプレー、セットプレーも含めて、もっともっと精度を上げないといけないと思っている」と、日本サッカー全体の課題として受け止めていた。
(取材・文 西山紘平)
