きのう発生した「台風23号」は、日本の南の海上を北上しています。

【画像】3連休に影響のおそれ…いつどこで雨が降る？「台風23号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション

予報円は、九州南部・四国・近畿・東海・関東・伊豆諸島にかかっています。

予報円の真ん中に点線が書かれていますが、必ずしもこの線を通るわけではありません。この円に”台風の中心”が入る確率が70％です。

現段階のスーパーコンピュータの予想では、偏西風に乗るタイミングにブレがあります。





最も北側の、陸地に近い太平洋沿岸を進むか、かなり離れて東へ進むかは影響が大きく変わりますので、最新の情報は確認するようにしてください。

ただ、どちらのルートを通っても「台風22号」で被害が出た伊豆諸島では、再び大雨などの影響が出るおそれがあります。土砂災害などに引き続き警戒が必要になりそうです。

台風の最新進路予想 注目すべきは中心気圧

【台風23号】（午後4時5分発表）

■9日午後3時の実況

・存在地域：日本の南

・進行方向：北西 25 km/h

・中心気圧：1000 hPa

・中心付近の最大風速：20 m/s

■10日午前3時の予報

・存在地域：日本の南

・進行方向：西北西 20 km/h

・中心気圧：1000 hPa

・中心付近の最大風速：20 m/s

■10日午後3時の予報

・存在地域：南大東島の北北東約50km

・進行方向：北西 20 km/h

・中心気圧：1000 hPa

・中心付近の最大風速：20 m/s

■11日午後3時の予報

・存在地域：奄美大島の南東約50km

・進行方向：北北西 10 km/h

・中心気圧：992 hPa

・中心付近の最大風速：25 m/s

■12日午後3時の予報

・存在地域：四国沖

・進行方向：北東 20 km/h

・中心気圧：990 hPa

・中心付近の最大風速：30 m/s

■13日午後3時の予報

・存在地域：伊豆諸島近海

・進行方向：東 30 km/h

・中心気圧：990 hPa

・中心付近の最大風速：30 m/s

■14日午後3時の予報

・存在地域：日本の東

・進行方向：東 20 km/h

・中心気圧：992 hPa

・中心付近の最大風速：25 m/s

注目は、中心気圧です。この数字が小さければ小さいほど発達することを意味します。



22号は10月7日（火）には985hPa→940hPaと、24時間で45hPaも低下したのに対し、23号は10hPaの低下です。もう少し発達する可能性はありますが、22号に比べると発達しにくい見込みです。

いつどこで雨が降る？最新の雨・風シミュレーション

それでも赤いエリアは、暴風警戒域と言って、風速25ｍ以上の暴風が吹くそれのあるエリアが陸地にかかっていますので、接近すれば雨・風などの影響が大きくなります。雨と風のシミュレーションでは、3連休に影響が出る予想が出ています。

この予想で固まっているわけではありません。

ひとつのシミュレーション結果で、予想にはまだブレがありますので、最新の情報を確認するようにしてください。この台風の影響で、早期注意情報が出ています。

土日は鹿児島 月火は伊豆諸島で大雨警報のおそれ

＜大雨警報の可能性＞

11日（土）鹿児島（奄美含む）

12日（日）鹿児島（奄美含む）

13日（月・祝）東京・伊豆諸島

14日（火）東京・伊豆諸島

＜波浪警報の可能性＞

11日（土）奄美地方

12日（日）鹿児島県（奄美含む）、宮崎、高知

13日（月・祝）高知、和歌山、三重、愛知、静岡、神奈川、東京・伊豆諸島

14日（火）神奈川、東京・伊豆諸島

3連休は、前線の影響もあり、雨の降る所が多くなる見込みです。