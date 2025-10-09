鳥栖の高校3年生FW新川志音がプロ契約!! いきなりA契約に「歴史あるクラブでキャリアをスタートできることに喜び」
サガン鳥栖は9日、FW新川志音(18)と9月28日付でプロ契約を締結したことを報告した。出場要件を満たしているため、いきなりのA契約となる。
新川はサガン鳥栖U-18に所属する高校3年生で、5月に来季のトップチーム昇格内定が発表されていた。2種登録選手として今季のJ2で27試合5得点を記録し、ルヴァンカップと天皇杯にもそれぞれ1試合出場しており、U-18日本代表に加えてU-22日本代表にも招集された。プロ契約に際してクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「この度、プロ契約をさせていただくことになりました新川志音です。小さい頃からの夢であったプロサッカー選手になることができ大変嬉しく思います。サガン鳥栖という歴史あるクラブで自身のキャリアをスタートできることに喜びを感じています。今まで支えてくださった方たちへの感謝の気持ちを忘れず謙虚に1日1日を大切に、努力し成長していけたらなと思っています。これからも応援よろしくお願いします!」
