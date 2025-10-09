お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太が、10月8日に自身のXに投稿した後輩芸人へのイジリが話題になっている。

関は《一度だけご飯を食べた後輩からLINE。太田プロ、芸歴4年目えりんぎ探偵の岩間から「下北沢で行うライブのお誘い」でした。太田プロに入って後輩からライブに誘ってもらうの初めてなので嬉しかった。》と素直な気持ちをポストしたと思いきや、続けて《4年目で26年目の先輩誘うなんて気合が入ってますので12月21日お時間あれば。（私は別仕事です）》と締めたのだ。

えりんぎ探偵は太田プロ所属の岩間SUN（イワマサン）と泉里（センセンセンリ）のお笑いコンビで、2021年4月1日に結成している。

一方のタイムマシーン3号は、ボケ担当の関とツッコミ担当の山本浩司で2000年に結成された。

芸能記者が言う。

「芸人たちがネタを披露し、観客100人が『オンエアしてもいい』と思えばボールを1個投票。芸人の人気や芸歴に関係なく、得票上位に入らないとネタが放映されない『史上最もシビアなお笑い番組』（番組キャッチコピー）だった『爆笑オンエアバトル』（NHK）で、2000年代に大活躍したのが、タイムマシーン3号です。

『M-1グランプリ』（テレビ朝日系）でも2005年、2015年に決勝進出しています。現在はお笑いバラエティ番組『有吉の壁』（日本テレビ系）のレギュラーなど数多くの番組に出演しており、コンビのオフィシャルYouTubeチャンネルの登録者数も110万人と、絶大な人気を誇る中堅芸人です。

一方のえりんぎ探偵はまだ結成4年目の若手で、タイムマシーン3号は同じ太田プロ所属の大先輩にあたります。

自分たちのライブに大先輩を誘うのはかなり勇気があると思いますが、一度食事をしたことがあるとはいえ、その誘いを対面ではなくLINEで連絡しているところなど、かなり『度胸』がありそうですね」

関のポストに対しては、

《歳の離れた後輩に誘ってもらえる嬉しさわかります》

《後輩に慕われるようになってきて嬉しいです そしてそれをXで伝える関さんも素敵です》

と関に好意的な反応も多いが、一方で

《ブチ切れてますね》

《これは若気の至りを注意してる嫌味です！岩間くんがどんな大物か知りませんが、ネタにしてもらえるだけありがたいと思ったほうがいいです》

など、親交が薄い若手への皮肉だと指摘する声も出ている。

「太田プロは、有吉弘行さんのような先輩芸人が後輩芸人を大事にする風潮があって、芸人同士の関係がぎくしゃくしておらず、温かい空気に包まれているそうです。

ですから、今回の関さんのポストも、言い方に多少トゲはありますが、事務所の後輩を気遣いつつ、大先輩との接し方をそれとなく諭したようにも見えますね」（前出・芸能記者）

関のポストが注目されたことで、えりんぎ探偵の認知度が上がったことだけは確かだ。