女優の米倉涼子が、仕事での“ドタキャン”を続け、心配を集めている。かねてから、米倉との交際が報じられていた恋人にも、不穏な動向が伝えられて──。

米倉は2024年12月の映画『劇場版ドクターX FINAL』で主演を務め、2026年2月にはドラマ『エンジェルフライト THE MOVIE』がAmazon Prime Videoで配信予定。しかし最近、ファンにとって不安になるできごとが続いている。

「10月6日におこなわれた『第21回クラリーノ美脚大賞2025』授賞式に参加する予定だったのですが、体調不良で欠席しました。また、9月19日の『バーニーズ ニューヨーク銀座本店・アンバサダー発表会』も体調不良で欠席し、9月25日の『ジャガー・ランドローバー・ジャパン』の人気車種『ディフェンダー』のアンバサダー就任イベントも辞退したことが、『スポーツニッポン』などに報じられています。頻繁に更新していたInstagramも、8月19日を最後に更新がストップしています」（スポーツ紙記者）

突如、表舞台から姿を消した米倉に対して、Xでは

《何かあったのかな》

《米倉涼子どうした…ドクターX大好きなんだよなぁ》

《え?米倉涼子何があったの？》

など、心配する声が続出している。米倉は2020年1月の『WEB女性自身』で、アルゼンチン人ダンサーのゴンサロ・クエッショ氏との交際を報じられたが、こちらにも不穏な話が浮上しているようだ。

「ゴンサロ氏は、日本とアルゼンチンを行き来しているようです。しかし10月8日の『NEWSポストセブン』によれば、ゴンサロ氏は10月初めに、都内のダンス教室で講師を務める予定だったものの、諸事情で帰国が延期になったと伝えられました。米倉さんとそろって、仕事をキャンセル状態になっているようです」（芸能記者）

2012年からシリーズ化されたドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』（テレビ朝日系）を筆頭に、多くのドラマで主演を務めてきた米倉。一方で、プライベートは波乱万丈だった。

「市川團十郎白猿さんや岡本健一さんらと熱愛が取りざたされたものの、ゴールインには至りませんでした。2014年12月には、会社経営者の一般男性と結婚しましたが、2015年3月に別居が取りざたされ、結局、2016年12月に離婚を発表したのです。スピード離婚後は浮いた話がなかったのですが、ゴンサロ氏とはたびたびツーショット写真も撮られ、遠距離恋愛ながらも順調に交際していると見られていたのです」（同前）

パートナーとの親密な関係が伝えられる一方で、近年は体調不良に悩まされていた。2019年に「低髄液圧症候群」を患っていることを公表して以降、苦難に見舞われているのだ。

「2022年に主演を務める予定だったミュージカル『CHICAGO（シカゴ）』を降板した際は、理由として『急性腰痛症及び仙腸関節障害による運動機能障害により、ドクターストップがかかった』と発表しています。その後、2024年6月に『あさイチ』（NHK）に出演した際は、手術をおこない、万全の状態であることを強調していました。しかし、2025年6月にスイスの時計ブランド『ウブロ』のイベントに登壇すると、SNSでは“激やせ”して見えることを心配する声もあがりました」（同前）

米倉本人の口から、“ドタキャン”の理由は語られる日は来るのか。