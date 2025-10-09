元AKB48河西智美、産後28キロ減量でビフォーアフター公開「めっちゃ痩せて綺麗になっててビックリ」「ほんまに凄い」 実践したことを詳しく紹介
元AKB48でタレントの河西智美（33）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。産後28キロのダイエットに成功したことを明かし、減量した方法を紹介した。
【ビフォーアフター写真】「ほんまに凄い」産後28キロの減量に成功した元AKB48河西智美
河西は「公開するか悩んだけど、今頑張ってる誰かの希望に少しでもなれたら…と思い勇気を出して公開することにしました！」と書き出し、妊娠により体重が25キロ増えていたことを告白。「足も浮腫みまくって誰の足!?状態」「子供は可愛くて大好きだけど 産後の自分は好きになれなかった」と過去の自身を写した写真をスライド動画で披露し、元AKB48のメンバー・板野友美（34）と写った写真では、「周りのママは子供産んでても綺麗なのになんで私だけ…って負のスパイラル」と当時の心境を明かした。
そして「そんな状況を脱却すべくダイエットを決意!!」し、28キロの減量に成功。「最初はなかなか体重が落ちなくて 体型を隠す服ばっかり着てて 自信もなかったけど 毎日コツコツ自分なりに頑張って その結果2年かけてー28キロ痩せられた」と報告した。
これまで公表しなかった理由を「"あぁ河西が25kg増えても大丈夫だったらしいから私も大丈夫っしょ！"となる方がいたら困るから」と明かし、「どうか自分と赤ちゃんの為に体重管理も頑張ってね 健康に過ごしてください。お願いです」「それでもどうしても増えてしまった ママさんそして、産後なかなか元の体重に戻らず悩んでるママさん大丈夫です。とにかく焦らないで」とメッセージを伝えた。
さらに「身体の為にも赤ちゃんの為にも授乳期間が終わるまでは食事制限はせずに和食中心の健康的な食事をできるだけしてくださいね」とつづり、「その後、自分の身体と心が落ち着いついて赤ちゃんだけでなく自分のことも考えられる余裕が出てきたらもっと"自分が好きな自分"になる準備ができた合図 その準備ができる期間は人によります」と経験をもとにアドバイスを送った。
そして、「とにかく、私が言いたいのはママは毎日本当によく頑張ってます!!あなたは偉い!!想像以上に身体はもっと頑張ってるよ!!痩せることが全てではないです。でもね、自分の好きな自分。でいることを諦めなくてもいい！自分がわくわくするお洋服を着て鏡を見た時"よし"って外にいくことを諦めなくてもいい！目標をしっかり定めて焦らずにゆっくりコツコツ続けたらきっと目標まで到達できる!! それはダイエットだけじゃなくだよね そんな思いを伝えられたら！と、思いこのリールを作りました」と公開に至った心境を素直につづった。
また別の投稿では、ダイエット前と後の比較ショットで、7つの成功法を紹介。「本気のマインドセットが成功の鍵」「なるべく自炊！和食最強！」「自分に合った運動を見つける」「チートDayを作ってメリハリを」「なるべく移動は歩きor自転車」「お腹空いてない時は食べない」「なりたい自分をイメージする」の7つの方法を詳しく説明した。
これらの投稿には、「ほんまに凄い 大尊敬です」「詳しく教えてくれるの嬉しい！参考にします!!」「久しぶりにインスタ覗いたらめっちゃ痩せて綺麗になっててビックリしました」「両方のともーみちゃんも素敵だよ でもここまで努力出来るのが凄い！」など、さまざまな反響が寄せられている。
河西は2021年5月に新体操講師の小山圭太氏（39）と結婚。22年6月に第1子女児が誕生した。
