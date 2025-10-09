Âç¶¶ÏÂÌéÎ¨¤¤¤ë¡ÈLiKE LEGEND¡É¡¢¡ØGirlsAward¡ÙÅÐ¾ì¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¡¢18Æü³«ºÅ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×Æâ¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë·àÃæ¤Î¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÉLiKE LEGEND¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¤¬¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëLiKE LEGEND
¡¡¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹¬ÅÄ¤â¤â»Ò¤ÎºÇ¿·ºî¡Ê25Ç¯1·î´°·ë¡Ë¡£º£Ç¯6·î¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹õÈ±¥á¥¬¥Í¤Î±¢¥¥ã½÷»Ò¡¢¼ãÇß¤µ¤Û»Ò¡ÊÈª²ê°é¡Ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØLiKE LEGEND¡Ù¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¶Í¥öÃ«¹ÄÂÀ¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢LiKE LEGEND¤Î¹õÈ±¥¯¡¼¥ë¥¬¥¤¡¦Í·ÇÏ³ðæÆ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡¿FANTASTICS¡Ë¤È¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¡¦¼·À¥¤¨¤ß¤«¡ÊÌð¿áÆà»Ò¡Ë¤Î¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤ÎøÌÏÍÍ¤äLiKE LEGEND¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÍèÀ´À²¡Ê»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¿M!LK¡Ë¡¦¿ºÌ¾Í¥À¸¡ÊÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¿DXTEEN¡Ë¡¦À®À¥°ìÀ¸¡ÊNAOYA¡¿MAZZEL¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿¡È¤¦¤Ö¥¥å¥ó¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëLiKE LEGEND¤Ï¡¢Âç¶¶¡¢ÌÚÂ¼¡¢»³Ãæ¡¢Âçµ×ÊÝ¡¢NAOYA¤Î5¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢±Ç²è¤Ë°ú¤Â³¤¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤â¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£³Ú¶Ê¡ØYOU ARE SPECiAL¡Ù¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·ë½¸¤·¤¿Ì¾¶Ê¤Ç¡¢·àÃæ¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢»öÌ³½ê¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤â±Û¤¨¤¿·àÃæ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸¸¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥É¥é¥Þ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢GirlsAward¤òÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤ß¹þ¤à¡£
