ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ドジャースタジアムでのフィリーズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー5年目のクリストファー・サンチェス投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■屈指のグラウンドボーラーと再戦

相手先発は、28歳のサンチェス。今季はローテーションの中心で活躍し、32先発で13勝5敗、防御率2.50の好成績。ナ・リーグ2位の202イニングを投げ212奪三振をマークした。キャリア5年で95試合に登板、左打者からは4被弾のみのサウスポーだ。

球種はわずか3種類で、平均95.4マイル（約153.5キロ）のシンカーが全体の46.0％、決め球チェンジアップが37.4％、スライダーが16.6％を占める。メジャー全体4位の「ゴロ率58.5％」を誇るグラウンドボーラーで、制球力にも優れており、今季のクオリティスタート22回は全投手トップタイと抜群の安定感を誇る。

大谷はサンチェスと通算19打席対戦し、19打数4安打（打率.211）と苦戦。地区シリーズ第1戦ではチェンジアップで1つ、シンカーで2つの計3三振を喫した。ここまでフィリーズとの3試合では、わずか1安打と振るわず。5戦ぶりの一発でリーグ優勝決定シリーズ進出なるか。フィリーズの“クセ球左腕”攻略が勝敗のカギを握る。

■試合情報

ドジャースvs.フィリーズ

試合開始：日本時間10月10日（金）7時08分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3