[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇99銘柄・下落106銘柄（東証終値比）
10月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは233銘柄。東証終値比で上昇は99銘柄、下落は106銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は46銘柄。うち値上がりが26銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は70円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5987> オーネックス 2866 +500（ +21.1%）
2位 <2341> アルバイトＴ 209 +34（ +19.4%）
3位 <7776> セルシード 518 +80（ +18.3%）
4位 <9367> 大東港運 1281 +182（ +16.6%）
5位 <4571> ナノＭＲＮＡ 195 +14（ +7.7%）
6位 <4243> ニックス 1001.2 +64.2（ +6.9%）
7位 <9716> 乃村工芸社 1100 +67（ +6.5%）
8位 <2120> ＬＩＦＵＬＬ 210 +11（ +5.5%）
9位 <9861> 吉野家ＨＤ 3209 +165.0（ +5.4%）
10位 <7711> 助川電気 8075 +375（ +4.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8953> 都市ファンド 99000 -16000（ -13.9%）
2位 <9414> ＢＳ１１ 1020 -127（ -11.1%）
3位 <2693> ＹＫＴ 225.6 -25.4（ -10.1%）
4位 <4088> エアウォータ 2350 -226.5（ -8.8%）
5位 <6255> エヌピーシー 610 -56（ -8.4%）
6位 <6269> 三井海洋 7680 -580（ -7.0%）
7位 <6444> サンデン 148.3 -8.7（ -5.5%）
8位 <9765> オオバ 1065 -62（ -5.5%）
9位 <4728> トーセ 648 -37（ -5.4%）
10位 <3093> トレファク 1700.1 -96.9（ -5.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9983> ファストリ 49588 +1298（ +2.7%）
2位 <8031> 三井物 3860 +67（ +1.8%）
3位 <4689> ラインヤフー 471 +6.1（ +1.3%）
4位 <4506> 住友ファーマ 1900 +13（ +0.7%）
5位 <5803> フジクラ 16885 +100（ +0.6%）
6位 <4183> 三井化学 3758 +21（ +0.6%）
7位 <9434> ＳＢ 217.5 +1.2（ +0.6%）
8位 <6981> 村田製 2915 +15.0（ +0.5%）
9位 <7453> 良品計画 2740 +13.0（ +0.5%）
10位 <8591> オリックス 3862 +16（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3382> セブン＆アイ 1955 -25.0（ -1.3%）
2位 <6326> クボタ 1935.1 -14.9（ -0.8%）
3位 <4042> 東ソー 2230 -15.0（ -0.7%）
4位 <5401> 日本製鉄 620.2 -3.4（ -0.5%）
5位 <7272> ヤマハ発 1136 -4.0（ -0.4%）
6位 <8002> 丸紅 3841 -11（ -0.3%）
7位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3345 -7.0（ -0.2%）
8位 <2269> 明治ＨＤ 3001 -6.0（ -0.2%）
9位 <6920> レーザーテク 20140 -40（ -0.2%）
10位 <9433> ＫＤＤＩ 2392 -4.0（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース