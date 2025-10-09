　10月9日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは233銘柄。東証終値比で上昇は99銘柄、下落は106銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は46銘柄。うち値上がりが26銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は70円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5987>　オーネックス　　　 2866　　+500（ +21.1%）
2位 <2341>　アルバイトＴ　　　　209　　 +34（ +19.4%）
3位 <7776>　セルシード　　　　　518　　 +80（ +18.3%）
4位 <9367>　大東港運　　　　　 1281　　+182（ +16.6%）
5位 <4571>　ナノＭＲＮＡ　　　　195　　 +14（　+7.7%）
6位 <4243>　ニックス　　　　 1001.2　 +64.2（　+6.9%）
7位 <9716>　乃村工芸社　　　　 1100　　 +67（　+6.5%）
8位 <2120>　ＬＩＦＵＬＬ　　　　210　　 +11（　+5.5%）
9位 <9861>　吉野家ＨＤ　　　　 3209　+165.0（　+5.4%）
10位 <7711>　助川電気　　　　　 8075　　+375（　+4.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8953>　都市ファンド　　　99000　-16000（ -13.9%）
2位 <9414>　ＢＳ１１　　　　　 1020　　-127（ -11.1%）
3位 <2693>　ＹＫＴ　　　　　　225.6　 -25.4（ -10.1%）
4位 <4088>　エアウォータ　　　 2350　-226.5（　-8.8%）
5位 <6255>　エヌピーシー　　　　610　　 -56（　-8.4%）
6位 <6269>　三井海洋　　　　　 7680　　-580（　-7.0%）
7位 <6444>　サンデン　　　　　148.3　　-8.7（　-5.5%）
8位 <9765>　オオバ　　　　　　 1065　　 -62（　-5.5%）
9位 <4728>　トーセ　　　　　　　648　　 -37（　-5.4%）
10位 <3093>　トレファク　　　 1700.1　 -96.9（　-5.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9983>　ファストリ　　　　49588　 +1298（　+2.7%）
2位 <8031>　三井物　　　　　　 3860　　 +67（　+1.8%）
3位 <4689>　ラインヤフー　　　　471　　+6.1（　+1.3%）
4位 <4506>　住友ファーマ　　　 1900　　 +13（　+0.7%）
5位 <5803>　フジクラ　　　　　16885　　+100（　+0.6%）
6位 <4183>　三井化学　　　　　 3758　　 +21（　+0.6%）
7位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　217.5　　+1.2（　+0.6%）
8位 <6981>　村田製　　　　　　 2915　 +15.0（　+0.5%）
9位 <7453>　良品計画　　　　　 2740　 +13.0（　+0.5%）
10位 <8591>　オリックス　　　　 3862　　 +16（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3382>　セブン＆アイ　　　 1955　 -25.0（　-1.3%）
2位 <6326>　クボタ　　　　　 1935.1　 -14.9（　-0.8%）
3位 <4042>　東ソー　　　　　　 2230　 -15.0（　-0.7%）
4位 <5401>　日本製鉄　　　　　620.2　　-3.4（　-0.5%）
5位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1136　　-4.0（　-0.4%）
6位 <8002>　丸紅　　　　　　　 3841　　 -11（　-0.3%）
7位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3345　　-7.0（　-0.2%）
8位 <2269>　明治ＨＤ　　　　　 3001　　-6.0（　-0.2%）
9位 <6920>　レーザーテク　　　20140　　 -40（　-0.2%）
10位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　　 2392　　-4.0（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース