新潟県上越地方を走るリゾート列車「えちごトキめきリゾート雪月花」。上越妙高〜妙高高原〜直江津〜糸魚川を結び、田園風景から山並み、日本海まで多様な景色を楽しむことができる、車窓の景色が美しい列車です。席は全席指定で、予約は利用する月の3カ月前の1日から受付開始。チケットはインターネットで購入できますが、好みの席を取りたいなら早めの申込みがおすすめです。

特筆すべきは、美しい景色に調和する銀朱色の車体と、国内最大級の大きさを誇るパノラマウィンドウ。車内は、木目が鮮やかな越後杉と豊かな実りの黄金色をモチーフにしたデザイン。床材の一部は安田瓦、金属装飾は燕三条の金属製品が施され、「made in NIIGATA」に包まれる空間が広がります。



車内でいただくオリジナルメニューの料理とデザート

三段重の一例。糸魚川市「割烹 汐路」による新鮮な海の幸を使用した料理

新潟市のワイナリー「Fermier」のスパークリングワイン

イタリアンレストラン「オリベート」監修の「法王のティラミス」

車内で供されるのは、新潟の名店による三段重のお弁当。地元食材を知る料理人が、オリジナルメニューを考案し、「えちごトキめきリゾート雪月花」のプロデューサーが監修しています。メニューは4種類ほどあり、フレンチや和食、和洋中などを日替わりで提供。ウェルカムドリンクには、新潟市のワイナリー「Fermier」のスパークリングワインが用意されています（ノンアルコールドリンクもあり）。

デザートには、令和元年にローマ教皇が訪日した際、昼食会で料理を提供したイタリアンレストラン「オリベート」のメニューから、「法王のティラミス」を用意。新潟県産の食材を使用した「雪月花特別ver」として、全便で提供しています。食事もデザートも食後のコーヒーも「えちごトキめきリゾート雪月花」だけのオリジナルメニュー、これらは全て料金に含まれています。



1号車のカウンター席で景色を独り占め！

1号車の展望ハイデッキは全ての乗客が利用できるエリア

大きなテーブルに4人掛けと2人掛けのボックス席を配した2号車

前面の展望を独占できる2号車コンパートメントタイプの展望ハイデッキ席

2両編成の中に多彩なシートが用意されているところも「えちごトキめきリゾート雪月花」の魅力です。日本海側と妙高山側を向くラウンジ形式の座席とボックスシートを配置した1号車には、全ての乗客が利用できる展望ハイデッキがあり、ワイドな眺望を楽しめます。そして2号車は大きなテーブルと座席のボックスシートを配置した、ゆったりとした造り。バーカウンターのある「さくらラウンジ」もあります。

ひとり旅で気楽に過ごしたいなら、1号車のカウンター席がおすすめ。美しい景色も独り占めできます。2号車の展望ハイデッキ席コンパートメントタイプの席（4名）は、1グループ1万5000円の追加料金で利用できるので、家族や友達とのプライベートな時間を過ごすのに最適です。



アテンダントのおもてなしで列車旅がさらに充実

ホームで迎えてくれるアテンダントの皆さん

アテンダントによるもてなしで快適に過ごせる

「えちごトキめきリゾート雪月花」では、アテンダントによる至れり尽くせりのサービスも魅力の一つです。ホームでのお出迎えから、絶妙なタイミングで供されるウェルカムドリンクや食事まで、さまざまなシーンで心のこもったサービスを受けることができます。

また、「さくらラウンジ」のバーカウンターでは、沿線の地酒、ワイン、生ビール、厳選したソフトドリンクも販売。アテンダントにおすすめを聞いてみてはいかがでしょうか。

筒石駅では下車して構内を見学するミニツアーを楽しめる

駅舎が国の登録有形文化財の二本木駅と、改札からホームまで約290段の階段がある筒石（つついし）駅ではミニツアーを実施しています。鉄道ファン憧れの駅をガイド付きで見学できるのは貴重な体験！ シャッターチャンスもたくさんありそうです。

車窓の景色と料理をゆっくり楽しむ2時間40分の列車旅。アテンダントや車掌などスタッフによるサポートが、特別な時間を演出してくれます。



■えちごトキめきリゾート雪月花（えちごときめきりぞーとせつげっか）

運転区間：上越妙高駅〜妙高高原駅（折り返し）〜糸魚川駅と、糸魚川駅〜妙高高原駅（折り返し）〜上越妙高駅

TEL：025-543-8988（えちごトキめきリゾート雪月花お問い合わせセンター／平日10〜15時）

運行日：土・日曜を中心に運行。通常は1日2便 冬期（12〜2月）は1日1便

料金：2万9800円（三段重の弁当、ウェルカムドリンク、デザート付き。大人・子ども同額）1グループ1万5000円の追加でコンパートメントタイプの利用が可能 ※2025年10月以降



