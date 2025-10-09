スタンレーレディスホンダが10日開幕

女子ゴルフの国内ツアー・スタンレーレディスホンダは10日、静岡・東名CC裾野・桃園C（6435ヤード、パー72）で開幕する。今大会には、渋野日向子（サントリー）、古江彩佳（富士通）ら米ツアーを主戦場にする5選手が出場。米下部ツアー・EPSONツアーを戦い抜いて、年間ランキング5位で来季米ツアー出場権を獲得した原英莉花（NIPPON EXPRESSホールディングス）も出場する。原は9日、今季国内ツアー初出場を前に異国の地での挑戦をしみじみと振り返った。

前夜に帰国した原は、この日正午過ぎにコースに到着した。ラウンドする時間はなく、練習のみで感触を確かめた後に取材陣約30人の前に立った。そして、笑みを浮かべて言った。

「すっげ〜」

ギャラリーも取材陣もほとんどいないEPSONツアーから一転の光景。「こういうのは久しぶりですか」と問われると、「とても」と即答した。

まず、来季の米ツアー出場権を獲得した心境を問われると、「ホッとしているのと引き締まってるのと両方です」と返した。今季は国内ツアーのシード権を放棄してEPSONツアーに専念した。だからこその重圧もあった。

「（米ツアー出場権を）獲らなければと思っていました。スポンサーさんに後押ししてもらって、挑戦できていたので。年齢的にもラストチャンスだという思いもありました。ただ、久しぶりにゴルフが『楽しい』と感じた1年でもありました」

日本を離れた理由の一つには、「飛距離」の問題もあったが、それも解消されたという。

「伸びた（笑）。去年よりも30（ヤード）ぐらい」

この返答に取材陣からどよめきが起きると、逆に「えっ」とリアクション。そして、続けた。

「（椎間板ヘルニアによる腰痛からの）回復もあるだろうし、クラブの面もあると思うし、トレーニングを結構ハードにやってきた部分も大きいかもしれません。でも、去年が飛ばなさすぎて、235ヤードぐらいのキャリーになっていたんです。なので、元に戻った感じです」

ハグした師匠・尾崎将司のリアクションは「ほ〜ん、出れんのか」

EPSONツアーについては、ギャラリーの少なさ、設備の面で戸惑いはあったという。

「（ギャラリーは）『えっ、こんなもん？』と思いましたし、ローピングがあったのも試合だけでした。芝の状態が悪い試合もありましたし、練習場でコース球が打てない時もありました。ずっと予選会をやっている感じでした」

一方で「レベルは思っていたより高かったですし、速くて硬いグリーンもありました」と振り返った。

その環境下で平均スコアは、全選手唯一60台の69.91で1位。バーディー率（23.84％）、ボギー回避率（12.53％）も1位だったことを記者から示されると、原は照れ笑いしながら「イェイ」と右手でガッツポーズをしてみせた。

トレーナー、キャディー兼マネジャー3人で転戦した計18試合。移動は一苦労で、車で10時間、山間部をひたすら3時間かかったこともあったという。期間中、米ツアーでは13人の日本人プロが戦い、西郷真央、山下美夢有はメジャー大会を制した。竹田麗央、岩井明愛、岩井千怜も初優勝を飾ったが、そのニュースについては「ファンの感覚で見ていました」と表現。「焦りはなかったか」の問いには、「私は好きなことをやっているので、なかったですね」と真っすぐな目で返した。

文字通り、初志貫徹で戦い抜いての帰国。真っ先に向かったのは“ジャンボ”こと師匠・尾崎将司の自宅だった。

「お会いできてうれしかったです。私が求めて、ハグをしてもらいました（笑）」

来季米ツアー出場権獲得についてのリアクションは、「『ほ〜ん、出れんのか』というリアクションだった」といい、「もっと結果で恩返しをしていきたいです」とさらなる飛躍で師匠を喜ばせたい思いも口にした。

今大会についてはぶっつけ本番。過去の戦績（トップ10入りは20年の5位のみ）からも得意なコースとは言えないが、主催者推薦出場となる原は言った。

「スポンサーさんが優しいので、この試合に出ることにしました。優勝を目指します。期待されるとソワソワしますけど」

華があって、ユーモアたっぷりの原が「健在」なのは19分間の取材対応で証明。あとは、大勢のギャラリーを前にその実力を披露するのみだ。



（柳田 通斉 / Michinari Yanagida）