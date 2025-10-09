¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ò¡È½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉÍË¾³ô¤Ï¡©¡¡¹â¹»¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ç¾¡¢ºÇÂ®151km¸øÎ©¹»º¸ÏÓ¤é¡Ä¿ÊÏ©¤ËÃíÌÜ
²Æ¤Î¹Ã»Ò±àV¤Î²Æì¾°³Ø¤«¤é¤â¤Ê¤·
¡¡23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥íÌîµå¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¬»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¡×¤ÎÄó½Ð¤¬9ÆüÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤ÈÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì124¿Í¤È176¿Í¤ÎÄó½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¹â¹»À¸¤Ë¿Ê³Ø´õË¾¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£Äó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍË¾³ô¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡9·î¤Ë²Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿U-18¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Î3Ç¯À¸19Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢12¿Í¤Ï¿Ê³Ø»ÖË¾¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤ÇÌ¤Äó½Ð¤À¡£ÂåÉ½¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿°¤ÉôÍÕÂÀ³°Ìî¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±üÂ¼Î¿ÂçÆâÌî¼ê¡¢°Ù±Êâ«ÆâÌî¼ê¤È½Õ¤ÎÁªÈ´¤òÀ©¤·¤¿²£ÉÍ¤Î¼çÎÏÌî¼ê¤ÏÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡²¼½Å¸¿µ¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¡¢À¾Â¼°ìµ£¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¡Ë¤ÎÎ¾º¸ÏÓ¤ä¡¢ÂåÉ½¤ÇÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¤¿²£»³Íª¡Ê»³Íü³Ø±¡¡Ë¤âÄó½Ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½°Ê³°¤Ç¤â¡¢¸øÎ©¹»¤Ë¸½¤ì¤¿151¥¥íº¸ÏÓ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¶Üß·ÂçÃÏ¡Ê°¦ÃÎ¡¦¹âÂ¢»û¡Ë¤ä¡¢ºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¤Ç¡¢ÅêÂÇ¤ËÃíÌÜ¤Î¿·°æ±ÍÂÀ¡ÊÊ¼¸Ë¡¦ÂìÀî¡Ë¡¢µÈÅÄµ±À±¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÄï¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤âÅê¤²¤¿µÈÅÄÂçµ±¡Ê½©ÅÄ¡¦¶âÂÇÀ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÊÏ©¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿²Æì¾°³Ø¤ÈÆüÂç»°¤ÎÎ¾¹»¤«¤é¤âÄó½Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë