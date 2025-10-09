提出締め切りの9日までに受理された選手が発表に

23日に行われるプロ野球のドラフト会議で、学生選手が指名を受けるのに必要なプロ志望届の提出が9日、締め切られた。日本高野連と全日本大学野球連盟は、同日までに受理した選手を公表。高校生124人、大学生は176人の計300人が提出した。

高校生で目玉となるのが、最速158キロ右腕の石垣元気投手だ。今夏は高校日本代表にも選ばれ、リリーフで好投。1位指名が見込まれている。春の選抜甲子園で優勝した横浜のエース、奥村頼人投手も投打で注目される。

大学生では、7月に行われた日米大学野球選手権の日本代表から、4年生全18人が提出した。主将でMVPにも輝いた松下歩叶内野手（法大）や、右の大砲として複数球団の1位指名が有力な立石正広内野手（創価大）が提出しており、投手では中西聖輝投手（青学大）の評価も高い。

また、東大からも2選手が提出している。ロッテやワールド・ベースボール・クラシックの日本代表で活躍した渡辺俊介氏を父に持つ渡辺向輝投手と、酒井捷外野手だ。



