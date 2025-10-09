横綱・豊昇龍（26）が9日、京都市の下鴨神社で土俵入りを行った。2036年に迎える式年遷宮の奉祝事業として行われ、横綱土俵入りは初めてという。

同神社の崇敬者に豊昇龍の後援者がおり、同神社ゆかりの伝説の鳥「鸞鳥（らんちょう）」が描かれた化粧まわしを横綱昇進後に贈られた。この日、その鸞鳥が描かれた化粧まわしを着用しての土俵入りに「神様が守ってくれる、一緒にいると感じてやっていきたい」。参拝中、吹いた風まで参拝が終わると止んだという。

「初めて来られてうれしかった。素晴らしいところだった。何かが違うと感じた。体で感じられて良かった」。五感の全てで、京都最古とされる同神社を感じ取った。「あの土俵入りをしてから調子がいいなとか、感じられたらいい」とも語り、転機を求める心境を語った。

9月の秋場所では初日から11連勝して単独首位に立ちながら12日目の安青錦戦、13日目琴桜戦の連敗が響き、横綱昇進4場所目もV逸。昇進2場所目の大の里（25）に横綱初優勝で先を越されていた。

15日から19日まで、英ロンドン公演が控える。1991年以来34年ぶり。自身初のロンドンに、胸の高鳴りを感じる部分もある一方「飛行機の中で15時間。大変です。やることをやっていきたい」。スピリテュアルな空間でリフレッシュ完了できたのだろうか。看板力士の顔へ戻った。