元SKE48後藤楽々アナ、美脚輝くプライベートショット公開「スタイル抜群」「キャリアウーマン感かっこいい」の声
【モデルプレス＝2025/10/09】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が10月8日、自身のInstagramを更新。私服姿のプライベートショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】元SKEフリーアナ、美脚スラリのショーパン姿
後藤は「カメラで友達が撮ってくれた」とつづり、カフェや居酒屋での写真を複数枚投稿。1、2枚目の写真では黄色のブラウスに黒のショートパンツ姿で健康的な引き締まった美しい脚を披露しつつ、ドリンクを楽しんでいる姿
が収められている。
この投稿には「可愛いのに美しい」「自然体で美しい」「スタイル抜群」「大人っぽい」「キャリアウーマン感かっこいい」などの反響が寄せられている。
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元SKEフリーアナ、美脚スラリのショーパン姿
◆後藤楽々アナ、美脚オフショット姿を公開
後藤は「カメラで友達が撮ってくれた」とつづり、カフェや居酒屋での写真を複数枚投稿。1、2枚目の写真では黄色のブラウスに黒のショートパンツ姿で健康的な引き締まった美しい脚を披露しつつ、ドリンクを楽しんでいる姿
が収められている。
◆元SKE48後藤楽々アナ、日テレ番組などで活躍
後藤は2015年〜2019年までSKE48で活躍。卒業後はフリーアナウンサーとして、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金あさ5時50分〜）、「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎週日曜7時30分〜）などに出演している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】