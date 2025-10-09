『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』来年2.27公開 千葉翔也＆広橋涼が物語の運命を握る重要キャラに！
『映画ドラえもん』シリーズ45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開日が、2026年2月27日に決定。物語の舞台となる海底で暮らす兵士・エル役を千葉翔也、ドラえもんのひみつ道具・水中バギー役に広橋涼が決定した。2人は『映画ドラえもん』シリーズ初参戦。
映画第1作目が公開された1980年から45作目を迎える『映画ドラえもん』シリーズ。3月に公開された44作目『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』では、週末の観客動員数ランキング6週連続1位を記録するなど、『映画ドラえもん』シリーズの記念すべき45周年として、大いに盛り上がった。
シリーズ45作目となる本作では、1983年に公開され、『映画ドラえもん』シリーズの代表作のひとつとして長く愛され、感動の嵐を巻き起こした『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、40年以上の時を経て新たに生まれ変わる。
本作の監督を務めるのは、テレビアニメ『ドラえもん』での活躍はもちろん、2007年『映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜』や2011年『映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜』、そして2024年『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』など数々の作品に携わり、その魅力を最大限に引き出してきた矢嶋哲生。
脚本を手掛けるのは、テレビアニメ『ドラえもん』で数々のエピソードを紡ぎ出してきた村山功。長年の経験で「ドラえもん」を熟知する村山が、『映画ドラえもん』シリーズに初参戦する。
今作の舞台は、地球の中心に一番近い場所とされる“海底”。謎と神秘に包まれる海底世界で、ドラえもんたちが大冒険を繰り広げる。物語の舞台となる海底で暮らす、海底人の国・ムー連邦の兵士・エルを演じるのは、声優として確かな存在感を放ちつつ、アーティストとしても活躍の場を広げる若手声優・千葉翔也。『映画ドラえもん』シリーズ初参戦となる千葉は「ここ数年何度か劇場で観たりもしていたので…そのスケール感や皆さんの温かいお芝居を想像し、後悔しないように臨みました。エル役に決まり心から嬉しくて、その気持ちはどんどん増しています」と、作品への深い思いを語った。
自身の演じるエルについては「彼は海底人として、正義感と冷静さを兼ね備えた人です。陸上人には複雑な想いを抱えています。『のび太の海底鬼岩城』ではバギーとの関係が印象的で、クライマックスが心に残っていましたが、今作ではのび太達に出会ったエルの心情も丁寧に描写されているので注目していただきたいです！」とコメントを寄せた。
今回の冒険で大活躍するドラえもんのひみつ道具・水中バギーを演じるのは、個性豊かなキャラクターたちを巧みに演じ分ける実力派声優・広橋涼。2021年放送のテレビアニメ『ドラえもん』に出演し、『映画ドラえもん』シリーズは初参戦となる広橋は、「子供の頃、従兄から借りた『のび太の宇宙小戦争』のアニメ漫画を何度も読みました。幼かったので実際に映画を見られたのかどうかは覚えていません。ただ、頭の中では漫画からドラえもん達の声が聞こえてきて映像が流れていました。ドールハウスや牛乳風呂に憧れて、いつもの仲間のいつもとはまた違う姿にワクワクしながら夢中でページをめくりました」と当時の熱中ぶりを振り返る。
そして、「このすこしふしぎな世界でバギーちゃんとして新たな冒険ができるなんて大きなプレゼント過ぎます。ありがとうございます。バギーが皆様を海底の世界にご案内いたします。振り落とされないようについてきてくださいませ！」と語った。
さらに、先日解禁となった特報映像から場面カットも到着。エルが暮らす壮大な海底都市の様子や、光が届かない深海の神秘的な情景など、海底世界の美しくも謎に満ちた姿が映し出されている。ドラえもんたちがどんな景色の中で冒険し、海底世界がどのような映像に仕上がっているのか、期待がふくらむ。
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、2026年2月27日公開。
千葉、広橋のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■千葉翔也
日々観ていて、大晦日といえばドラえもんでした。当たり前に触れて価値観を育まれた作品です。ここ数年何度か劇場で観たりもしていたので…そのスケール感や皆さんの温かいお芝居を想像し、後悔しないように臨みました。
エル役に決まり心から嬉しくて、その気持ちはどんどん増しています。彼は海底人として、正義感と冷静さを兼ね備えた人です。陸上人には複雑な想いを抱えています。「のび太の海底鬼岩城」ではバギーとの関係が印象的で、クライマックスが心に残っていましたが、今作ではのび太達に出会ったエルの心情も丁寧に描写されているので注目していただきたいです！
原作にあるセリフがさらに輝きを増すような言葉がいくつも出てきて、心が揺さぶられました。脚本を読んで更に世界が広がりました。スクリーンで味わう深海の冒険は最高にワクワクすると思います。ぜひお楽しみに！！
■広橋涼
子供の頃、従兄から借りた『のび太の宇宙小戦争』のアニメ漫画を何度も読みました。幼かったので実際に映画を見られたのかどうかは覚えていません。ただ、頭の中では漫画からドラえもん達の声が聞こえてきて映像が流れていました。ドールハウスや牛乳風呂に憧れて、いつもの仲間のいつもとはまた違う姿にワクワクしながら夢中でページをめくりました。
『のび太の海底鬼岩城』は今回初めて触れるお話です。このすこしふしぎな世界でバギーちゃんとして新たな冒険ができるなんて大きなプレゼント過ぎます。ありがとうございます。
バギーが皆様を海底の世界にご案内いたします。振り落とされないようについてきてくださいませ！
